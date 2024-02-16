  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Аякс повторил клубный антирекорд в еврокубках
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аякс повторил клубный антирекорд в еврокубках

Лига Европы

Явно неудачный сезон для амстердамцев

Аякс повторил клубный антирекорд в еврокубках

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 1/16 финала Лиги конференций против "Буде/Глимта" (2:2) амстердамский "Аякс" повторил клубный антирекорд 2019-2021 годов.

Поединок против "Буде/Глимта" стал 10-м по счёту, в котором команда пропустила как минимум один гол в еврокубковых турнирах.

Напомним, вчерашняя игра завершилась со счётом 2:2. За "Аякс" забивали Стивен Бергейс и Бранко ван ден Бомен, в то время как у норвежцев дублем отметился Альберт Гренбек.

Ответная встреча пройдёт в Норвегии, 22 февраля.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Пушич: Рефери лишил нас чистого гола, очевидно, это был не его день
yellow-arrow
Леоненко: Ювентус и Наполи правильно оценили ситуацию и вежливо вышли из переговоров по Судакову
yellow-arrow
Лучший матч Лунина, которого могло не быть, и самый неоднозначный поединок Шахтера при Пушиче. Обзор еврокубков
Аякс (Амстердам) Лига Европы Будё-Глимт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Transfermarket
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости