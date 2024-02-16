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Аякс повторил клубный антирекорд в еврокубках
Явно неудачный сезон для амстердамцев
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 1/16 финала Лиги конференций против "Буде/Глимта" (2:2) амстердамский "Аякс" повторил клубный антирекорд 2019-2021 годов.
Поединок против "Буде/Глимта" стал 10-м по счёту, в котором команда пропустила как минимум один гол в еврокубковых турнирах.
Напомним, вчерашняя игра завершилась со счётом 2:2. За "Аякс" забивали Стивен Бергейс и Бранко ван ден Бомен, в то время как у норвежцев дублем отметился Альберт Гренбек.
Ответная встреча пройдёт в Норвегии, 22 февраля.
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Источник:Transfermarket
Опубликовал: Александр Бураков
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