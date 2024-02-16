Аякс повторил клубный антирекорд в еврокубках

В матче 1/16 финала Лиги конференций против "Буде/Глимта" (2:2) амстердамский "Аякс" повторил клубный антирекорд 2019-2021 годов.

Поединок против "Буде/Глимта" стал 10-м по счёту, в котором команда пропустила как минимум один гол в еврокубковых турнирах.

Напомним, вчерашняя игра завершилась со счётом 2:2. За "Аякс" забивали Стивен Бергейс и Бранко ван ден Бомен, в то время как у норвежцев дублем отметился Альберт Гренбек.

Ответная встреча пройдёт в Норвегии, 22 февраля.