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Степаненко сможет сыграть против Марселя - Источник
Ответный матч состоится в четверг, 22 февраля
Getty Images / Global Images Ukraine
Повреждение Тараса Степаненко, полученное в матче против "Марселя", является не столь серьезным.
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По информации ТаТоТаке, МРТ-обследование, которое прошел капитан "Шахтера" после игры, не выявило ни надрыва, ни растяжения задней поверхности бедра.
Добавим, что ответный матч на "Велодроме" состоится в четверг, 22 февраля. Первый матч закончился со счетом 2:2.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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