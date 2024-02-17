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Степаненко сможет сыграть против Марселя - Источник

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Ответный матч состоится в четверг, 22 февраля

Степаненко сможет сыграть против Марселя - Источник

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Повреждение Тараса Степаненко, полученное в матче против "Марселя", является не столь серьезным.

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По информации ТаТоТаке, МРТ-обследование, которое прошел капитан "Шахтера" после игры, не выявило ни надрыва, ни растяжения задней поверхности бедра.

Добавим, что ответный матч на "Велодроме" состоится в четверг, 22 февраля. Первый матч закончился со счетом 2:2.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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