Ризнык: Пропускали голы от Марселя, потому что не было игровой практики

Голкипер " Шахтера " Дмитрий Ризнык рассказал о подготовке команды к ответному матчу плей-офф Лиги Европы после ничьей в первом поединке 2:2.

"Готовимся к "Марселю". Сейчас больше тактику отрабатываем того, как будем действовать. Есть заготовки определенные. В первом матче хорошо, что показали характер и не опустили руки. Пропускали голы, потому что не было игровой практики, первый официальный матч в году.

Не проиграли, но и не выиграли. Концентрация на ответную игру, где отдадим все силы", — сказал Ризнык.