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Ризнык: Пропускали голы от Марселя, потому что не было игровой практики
Пресловутый "весенний футбол"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "
"Готовимся к "Марселю". Сейчас больше тактику отрабатываем того, как будем действовать. Есть заготовки определенные. В первом матче хорошо, что показали характер и не опустили руки. Пропускали голы, потому что не было игровой практики, первый официальный матч в году.
Не проиграли, но и не выиграли. Концентрация на ответную игру, где отдадим все силы", — сказал Ризнык.
Напомним, что матч "Марсель" - "Шахтер" состоится в четверг, 22 февраля, и начнется в 22:00.
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