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Ризнык: Пропускали голы от Марселя, потому что не было игровой практики

Лига Европы
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Пресловутый "весенний футбол"

Ризнык: Пропускали голы от Марселя, потому что не было игровой практики

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык рассказал о подготовке команды к ответному матчу плей-офф Лиги Европы после ничьей в первом поединке 2:2.

"Готовимся к "Марселю". Сейчас больше тактику отрабатываем того, как будем действовать. Есть заготовки определенные. В первом матче хорошо, что показали характер и не опустили руки. Пропускали голы, потому что не было игровой практики, первый официальный матч в году.

Не проиграли, но и не выиграли. Концентрация на ответную игру, где отдадим все силы", — сказал Ризнык.

Напомним, что матч "Марсель" - "Шахтер" состоится в четверг, 22 февраля, и начнется в 22:00.

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Источник:
YouTube-канал Шахтаря
Опубликовал: Михаил Черныш
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