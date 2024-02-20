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Ризнык: Готовим Марселю маленький секретик
Ответный матч уже в четверг
shakhtar.com
Голкипер "
– Команда продолжает готовиться ко второму матчу с "Марселем". Как прошла сегодняшняя тренировка? Какие основные акценты делал тренерский штаб?
– Прошла тренировка на достаточно интенсивном уровне. Больше тактически делали поправку, как мы будем играть в следующей игре. Поэтому такие были маленькие заготовки.
– Не мешали ли погодные условия сегодня работе?
– Нет, я считаю, это даже лучше, чем в жару тренироваться – такая футбольная погода, как говорят.
– После первого матча с французами мы с тобой не говорили. Делал ли ты индивидуальную работу над ошибками?
– Нет, мы разговаривали с нашими тренерами вратарей. Будем делать завтра разбор игры – что мы сделали правильно, что неправильно. И будем поправлять это.
– Но из своих личных впечатлений, что ты можешь сказать по первому матчу? Чего не хватало команде? Чем наоборот доволен?
– Доволен тем, что мы показали характер, что не опустили руки и соревновались до конца. А так покажет следующая игра.
– Что стало причиной пропущенных голов, по твоему мнению?
– Я считаю, что дестабилизация. Нам нужно было еще больше игровой практики. Первая официальная игра только у нас. Надеюсь, что в следующей игре мы покажем лучший результат.
– А что именно покажет "Шахтер" в следующем матче?
– Это маленький секретик.
– Хорошо, тогда мы не будем эти секреты все раскрывать. Как вообще настроение, как атмосфера в команде?
– Нормально. Мы не проиграли и не выиграли. Поэтому с концентрацией на следующую игру, отдать все силы. Потому будем стараться и работать.
– К атмосфере на стадионе готовы? Потому что думаю, что будет очень мощно, очень активно со стороны французов.
– Не будем на них просто обращать внимания, будем играть в футбол, как мы умеем.
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