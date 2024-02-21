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Спортинг - Янг Бойз. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Где покажут матч?

Спортинг - Янг Бойз. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Янг Бойз

Новина українською

Ответный матч противостояния "Спортинга" и "Янг Бойз" рискует стать очень предсказуемым, учитывая победу португальцев в 2 мяча в первой игре и их бешеную форму. Но возможно тренерский штаб "Янг Бойз" имеет чем поразить соперника?

Поединок 1/16 финала Лиги Европы состоится в четверг, 22-го февраля. Видеотрансляция матча будет доступна на канале Мегого Футбол 12.

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Трансляція матчу Спортінг - Янг Бойз
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Следите за событиями на поле в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол. После финального свистка читайте отчет о матче, а также смотрите видеообзор.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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