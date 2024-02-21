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Спортинг - Янг Бойз. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Где покажут матч?
Фото: Янг Бойз
Ответный матч противостояния "Спортинга" и "Янг Бойз" рискует стать очень предсказуемым, учитывая победу португальцев в 2 мяча в первой игре и их бешеную форму. Но возможно тренерский штаб "Янг Бойз" имеет чем поразить соперника?
Поединок 1/16 финала Лиги Европы состоится в четверг, 22-го февраля. Видеотрансляция матча будет доступна на канале Мегого Футбол 12.
Следите за событиями на поле в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол. После финального свистка читайте отчет о матче, а также смотрите видеообзор.
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