Ризнык: У Марселя сменился тренер и непонятно, как он будет играть

Голкипер " Шахтера " Дмитрий Резник ответил на вопросы журналистов перед ответным матчем с "Марселем", который состоится во вторник, 22 февраля. Напомним, что первый поединок завершился вничью 2:2.

– Как вы готовились ко второму матчу с этим соперником?

– Мы провели теоретическое занятие, увидели наши недостатки и на тренировках их исправляли.

– А над чем именно вы работали, можете рассказать поподробнее?

– Детальнее об этом давайте, наверное, уже после игры будем разговаривать.

– Вопрос о болельщиках. Во-первых, матчи чемпионата Украины будут проходить со зрителями, как вы к этому относитесь? И также вы уже видели фанатов "Марселя", которые в первой игре жгли файеры, вели себя активно. Завтра ожидается полный стадион, и готовы ли вы к этому?

– Для нас это очень приятные новости о том, что люди будут приходить на футбольные стадионы. Для украинского футбола, думаю, это очень важно, чтобы поддерживать ритм. А что касается болельщиков "Марселя", то мы знаем, что здесь очень страстные фанаты, поэтому все ребята готовы к этому.

– Вы, вероятно, слышали, что "Марсель" сменил тренера. Как это повлияло на вас? Возможно, вы изменили тактику или подготовку к игре?

– Об этом нужно больше у тренеров спрашивать, потому что действительно сменился наставник и непонятно, как будет играть соперник. Но мы готовились в стандартном режиме, ничего глобально не меняли, работали над тем, что нам нужно.

– В прошлом году "Шахтер" играл с "Ренном" в канун первой годовщины начала полномасштабной войны в Украине, и тогда, по словам игроков, это добавило мотивации. Сейчас тоже близится дата 24 февраля. Это дополнительно мотивирует команду?

– Это очень плохо, что мы привязываемся к такой дате, но, конечно, для каждого украинца, представляющего страну за рубежом в разных соревнованиях, это максимальная мотивация для самоотдачи. Поэтому, да, это мотивирует победить.