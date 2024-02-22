Александр Кучер: В первой игре с Шахтером Марсель был не безгрешным, так что в повторной можно его наказать

Многолетний защитник донецкого "Шахтера" Александр Кучер, работавший в последнее время главным тренером "Днепра-1", поделился с корреспондентом UA-Футбол своими ожиданиями от ответного матча Лиги Европы, в котором горняки встретятся на выезде с французским "Марселем".

- Думаю, сейчас все ждут этого матча, и я – не исключение, - сказал он в начале разговора. – Буду смотреть трансляцию из Марселя, потому что уверен: поединок будет очень интересным. Для "Шахтера" он окажется непростым, ведь на "Велодроме" тяжело играть. Об этом и сам хорошо помню, когда в четвертьфинале Кубка УЕФА сезона-2008/09 мы играли с "Марселем". Тогда для "Шахтера" тоже был ответный матч, и в выездной встрече нам пришлось нелегко (в Марселе "горняки" победили 2:1 – прим.авт.). Ожидаю, что сегодня в Марселе для донетчан будет тяжелое испытание, ведь эмоциональные местные болельщики будут гнать своих футболистов вперед. К тому же, у французского клуба на днях сменился тренер, поэтому не исключено, что "Марсель" получил некую встряску и теперь будет стремиться доказать перед марсельской публикой свою состоятельность.

- За счет чего "горняки" могут добиться для себя положительного себя результата?

- Нужно очень внимательно сыграть в обороне, чтобы не допускать тех ошибок, которые совершали в первом матче с французами в Гамбурге. Мы ведь видели, что были проблемы – в частности, у наших крайних защитников. С флангов и шла вся опасность для "Шахтера". Но и "Марсель" был не безгрешен, большие проблемы были и у него. Так что в повторной встрече можно их наказывать – думаю, что шансы для этого у нас будут. Французы будут идти вперед – и этим "горнякам" нужно воспользоваться.

- Вы мимоходом вспомнили о смене на тренерском мостике "Марселя". Как считаете, может ли факт замены Дженнаро Гаттузо на Жана-Луи Гассе сыграть в пользу "Шахтера"?

- Трудно однозначно утверждать, да и гадать не стану. Как я уже сказал, замена может быть встряской для "Марселя", а может и нет. Для того чтобы делать какие-то выводы по этому поводу, нужно знать, каково было состояние внутри коллектива, какой был в ней микроклимат. Поэтому то, что случилось в Марселе, мне трудно анализировать. Можно лишь отметить, что обычно при подобных изменениях на тренерском мостике у футболистов появляются положительные эмоции. Правда, это бывает не всегда.