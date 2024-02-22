ЛЕ. Ренн - Милан 3:2. Открытый футбол сыграл на руку Россонери

Тренер “Ренна” Жульен Стефан перед матчем говорил о том, что его команда не должна сдерживать себя и действовать рационально. В таком стиле отыграть три гола было бы очень сложно. И слова Стефана не разошлись с действиями – “Ренн” играл свободно и открыто. Другое дело, что в какой-то степени это было на руку “Милану”.

Быстрый гол задал темп игре. Сантамария нашел передачей Бурижо у полукруга штрафной, и 30-летний хавбек “Ренна” красивым ударом уложил мяч в ворота.

“Роазон Парк” ликовал, и требовал еще, еще и еще. Казалось, что “Ренн” нащупал момент. За первым голом может последовать второй, а там может быть и третий.

Однако “Милан” сохранил хладнокровие, и довольно-таки быстро отыгрался. Рейндерс не встретил никакого сопротивления на половине поля “Ренна”, покрутился в центре, на флангах, и в итоге забросил мяч на ход Эрнандесу, а Тео точно накинул на голову Йовичу – 1:1.

Пропущенный гол немного остудил пыл “Ренна”, но команда Стефана продолжала атаковать и искать свои шансы.

Свой второй гол “Ренн” забил уже после перерыва. Мартин Террье хорошо сыграл на корпусе в штрафной “Милана” и Кьер по неосторожности влетел ему в ногу. Пенальти, и Бурижо делает дубль.

Но “Милан” снова очень быстро отыгрался. В этот раз “Ренн” провалился на фланге, Леау сбросил с плечей двух защитников, и сам же забил гол – 2:2.

Что дальше? “Ренну” снова помог пенальти. Йович после стандарта вовремя не успел спрятать руки, и своевременно подключился VAR. Бурижо в очередной раз переиграл Маньяна. Оставалось играть больше двадцати минут, и “Ренну” нужно забить два гола.

Однако “Милану” удалось “погасить пожар”. Гости на классе сбили темп, и атаки “Ренна” уж слишком были поспешными и хаотичными.

3:2 – в следующий раунд выходит “Милан”. “Ренн” забил три гола, но его открытый стиль позволил забить свои мячи и гостям.

Лига Европы, раунд плей-офф, ответный матч. Ренн, “Роазон Парк”

“Ренн” – “Милан” 3:2 (результат первого матча – 0:3)

Голы: Бурижо 11, Бурижо 54 (пен.), Бурижо 68 (пен.) – Йович 22, Леау 58

“Ренн”: Манданда – Гела Дуэ (Сейду 57), Омари, Теате, Трюффер – Бурижо, Сантамария (Матусива 57), Дезире Дуэ (Блас 71) – Гуири (Йылдырым 84), Калимуэндо, Террье (Салах 72)

“Милан”: Маньян – Эрнандес, Габбья, Кьер, Флоренци (Террачиано 84) – Рейндерс, Беннасер (Лофтус-Чик 61) – Леау (Окафор 61), Муса (Чау 80), Пулисик (Чуквуэзе 61) – Йович

Предупреждения: Гуири 69 – Кьер 53, Маньян 79