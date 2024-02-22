Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига Европы. Тулуза - Бенфика 0:0. Орлы залетают в следующий раунд
Тяжелый матч для лиссабонцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Европы. 1/16 финала. Второй матч
Тулуза. "Муниципальный стадион"
Главный арбитр: Мариани (Италия)
"Тулуза" - "Бенфика" 0:0 (первый матч 1:2)
"Тулуза": Рест - Каманзи(Деслер), Коста, Николайсен, Кебен(Диарра) - Спирингс, Сьерро - Деннум, Гбоо(Магри), Суасо(Бабика) - Даллинга
"Бенфика": Трубин -Ба, Антонио Силва, Отаменди, Морату(Фернандес)- Жоао Невес, Жоао Марио - Рафа Силва - Ди Мария, Тенгстедт(Кабрал), Нерес(Аурснес)
Предупреждения: Деннум, Суасо, Каманзи - Ба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- F-16, ситуация на Авдеевском направлении и не только. Зеленский провел Ставку
- Столтенберг - о F-16: Украина будет иметь право наносить удары по объектам в рф
- Испанское издание назвало Лунина уроженцем российского города
- Известен список потенциальных соперников победителя пары Марсель - Шахтер в следующем раунде Лиги Европы
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн