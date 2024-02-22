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Лига Европы. Тулуза - Бенфика 0:0. Орлы залетают в следующий раунд

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Тяжелый матч для лиссабонцев

Лига Европы. Тулуза - Бенфика 0:0. Орлы залетают в следующий раунд

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы. 1/16 финала. Второй матч

Тулуза. "Муниципальный стадион"

Главный арбитр: Мариани (Италия)

"Тулуза" - "Бенфика" 0:0 (первый матч 1:2)

"Тулуза": Рест - Каманзи(Деслер), Коста, Николайсен, Кебен(Диарра) - Спирингс, Сьерро - Деннум, Гбоо(Магри), Суасо(Бабика) - Даллинга

"Бенфика": Трубин -Ба, Антонио Силва, Отаменди, Морату(Фернандес)- Жоао Невес, Жоао Марио - Рафа Силва - Ди Мария, Тенгстедт(Кабрал), Нерес(Аурснес)

Предупреждения: Деннум, Суасо, Каманзи - Ба

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