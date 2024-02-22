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Снова Обамеянг. Марсель быстро отыгрался в матче с Шахтером. ВИДЕО
Уже 1:1
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" во Франции играет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя".
После ничьей в первом матче 2:2, "горняки" быстро открыли счет во втором поединке. Уже на 11-й минуте Эгиналду заработал пенальти, который уверенно реализовал Судаков.
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Впрочем, уже через 10 минут "Марсель" отыгрался – после ошибки "горняков" в центре поля марсельцы разогнали быструю атаку, которую завершил Обамеянг – 1:1.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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