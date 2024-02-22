Снова Обамеянг. Марсель быстро отыгрался в матче с Шахтером. ВИДЕО

"Шахтер" во Франции играет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя".

После ничьей в первом матче 2:2, "горняки" быстро открыли счет во втором поединке. Уже на 11-й минуте Эгиналду заработал пенальти, который уверенно реализовал Судаков.

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Впрочем, уже через 10 минут "Марсель" отыгрался – после ошибки "горняков" в центре поля марсельцы разогнали быструю атаку, которую завершил Обамеянг – 1:1.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.