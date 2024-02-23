Всё решилось в серии пенальти. Рома - Фейеноорд 1:1 (с. п. 4:2). Видео голов и обзор матча

В четверг, 22 февраля, состоялся второй матч в противостоянии между "Ромой" и "Фейеноордом".

В начале первого тайма команды быстро обменялись голами. Это были единственные забитые мячи за основное время и овертайм.

В серии пенальти победу праздновали хозяева поля. У итальянского клуба не забил с отметки Ромелу Лукаку, а нидерландцев подвели Давид Ганцко и Алиреза Джаханбахш.

Лига Европы, 1/16 Лиги Европы

"Стадио Олимпико" (Рим)

"Рома" – "Фейенорд" 1:1 (первый матч 1:1)

Голы: Пеллегрини 15 – Хименес 5

Серия пенальти: 4:2