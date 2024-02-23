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Всё решилось в серии пенальти. Рома - Фейеноорд 1:1 (с. п. 4:2). Видео голов и обзор матча

Лига Европы

Не все досмотрели этот матч в прямом эфире

Всё решилось в серии пенальти. Рома - Фейеноорд 1:1 (с. п. 4:2). Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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В четверг, 22 февраля, состоялся второй матч в противостоянии между "Ромой" и "Фейеноордом".

В начале первого тайма команды быстро обменялись голами. Это были единственные забитые мячи за основное время и овертайм.

В серии пенальти победу праздновали хозяева поля. У итальянского клуба не забил с отметки Ромелу Лукаку, а нидерландцев подвели Давид Ганцко и Алиреза Джаханбахш.

Лига Европы, 1/16 Лиги Европы
"Стадио Олимпико" (Рим)
"Рома" – "Фейенорд" 1:1 (первый матч 1:1)
Голы: Пеллегрини 15 – Хименес 5
Серия пенальти: 4:2

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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