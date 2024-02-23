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Без Шахтера. Сегодня состоится жеребьевка 1/8-й финала Лиги Европы
Сформируются восемь игровых пар
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images
Сегодня, 23-го февраля, состоится жеребьевка 1/8-й финала Лиги Европы.
В процедуре примут участие шестнадцать команд: восемь победителей групп на групповом раунде и восемь победителей стыкового раунда.
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Победители групп будут сеяными командами, победители стыкового раунда – не сеяными. Одну пару не могут сформировать представители одной страны.
Сеяные команды:
- "Аталанта" (Италия);
- "Байер" (Германия);
- "Брайтон" (Англия);
- "Вест Хэм" (Англия);
- "Вильярреал" (Испания);
- "Ливерпуль" (Англия);
- "Рейнджерс" (Шотландия);
- "Славия" Прага (Чехия).
Не сеяные команды:
- "Карабах" (Азербайджан);
- "Рома" (Италия);
- "Милан" (Италия);
- "Бенфика" (Португалия);
- "Фрайбург" (Германия);
- "Марсель" (Франция);
- "Спарта" Прага (Чехия);
- "Спортинг" (Португалия).
Начало процедуры жеребьевки в Ньоне – 23-го февраля в 13:00.
Трансляція жеребкування 1/8-ої фіналу Ліги ЄвропиСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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