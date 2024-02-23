Без Шахтера. Сегодня состоится жеребьевка 1/8-й финала Лиги Европы

Сегодня, 23-го февраля, состоится жеребьевка 1/8-й финала Лиги Европы.

В процедуре примут участие шестнадцать команд: восемь победителей групп на групповом раунде и восемь победителей стыкового раунда.

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Победители групп будут сеяными командами, победители стыкового раунда – не сеяными. Одну пару не могут сформировать представители одной страны.

Сеяные команды:

"Аталанта" (Италия);

"Байер" (Германия);

"Брайтон" (Англия);

"Вест Хэм" (Англия);

"Вильярреал" (Испания);

"Ливерпуль" (Англия);

"Рейнджерс" (Шотландия);

"Славия" Прага (Чехия).

Не сеяные команды:

"Карабах" (Азербайджан);

"Рома" (Италия);

"Милан" (Италия);

"Бенфика" (Португалия);

"Фрайбург" (Германия);

"Марсель" (Франция);

"Спарта" Прага (Чехия);

"Спортинг" (Португалия).

Начало процедуры жеребьевки в Ньоне – 23-го февраля в 13:00.