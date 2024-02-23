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Без Шахтера. Сегодня состоится жеребьевка 1/8-й финала Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Сформируются восемь игровых пар

Без Шахтера. Сегодня состоится жеребьевка 1/8-й финала Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images

Новина українською

Сегодня, 23-го февраля, состоится жеребьевка 1/8-й финала Лиги Европы.

В процедуре примут участие шестнадцать команд: восемь победителей групп на групповом раунде и восемь победителей стыкового раунда.

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Победители групп будут сеяными командами, победители стыкового раунда – не сеяными. Одну пару не могут сформировать представители одной страны.

Сеяные команды:

  • "Аталанта" (Италия);
  • "Байер" (Германия);
  • "Брайтон" (Англия);
  • "Вест Хэм" (Англия);
  • "Вильярреал" (Испания);
  • "Ливерпуль" (Англия);
  • "Рейнджерс" (Шотландия);
  • "Славия" Прага (Чехия).

Не сеяные команды:

  • "Карабах" (Азербайджан);
  • "Рома" (Италия);
  • "Милан" (Италия);
  • "Бенфика" (Португалия);
  • "Фрайбург" (Германия);
  • "Марсель" (Франция);
  • "Спарта" Прага (Чехия);
  • "Спортинг" (Португалия).

Начало процедуры жеребьевки в Ньоне – 23-го февраля в 13:00.

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Трансляція жеребкування 1/8-ої фіналу Ліги Європи
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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