Пиоли: Ни одна из команд в 1/8 Лиги Европы не захочет встретиться с Миланом

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли считает свою команду одним из наименее желанных соперников на жеребьевке 1/8 Лиги Европы.

"Мы хотим быть в числе лучших. Да, статистика не показывает нас в числе фаворитов. В 1/8 все команды - конкурентоспособные, нас ожидают трудные матчи, но мне кажется, что ни одна из них не будет рада встрече с "Миланом".

Напомним, в стыковом раунде плей-офф "россонери" одолели французский "Ренн" со счётом 5:3 по сумме двух матчей.

Жеребьёвка следующей стадии Лиги Европы пройдёт сегодня в 13:00 по киевскому времени.