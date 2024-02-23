Юрий Вирт: Шахтер дважды привез голы сам себе

Вчера донецкий "Шахтер" сыграл очередной матч плей-офф Лиги Европы с французским "Марселем". В ответной игре, которая проходила на стадионе "Велодром", подопечные Марино Пушича не смогли достичь положительного результата, уступив со счетом 1:3. Впечатлениями об этом поединке с корреспондентом UA-Футбол поделился экс-вратарь "Шахтера", а теперь один из представителей украинской тренерской когорты Юрий Вирт.

– Результат отрицательный, и это поражение, считаю, по делу, – говорит специалист. – Если брать в целом, то начало игры было неплохим. В отрезке в минут десять до забитого мяча был полумомент с хорошим ударом Сикана, а затем индивидуальные действия Эгиналду привели к назначению в ворота "Марселя" пенальти. После быстрого гола Судакова с одиннадцатиметрового была надежда, что наша команда сможет дисциплинированно защищаться и при этом ловить соперника на контратаках. К сожалению, было немало ошибок в защите, много было "обрезок". Это привело к потере мяча на своей половине поля, где была короткая стенка между Коноплей и Степененко. Потеря – и Обамеянг легко сравнивает счет. Можно сказать, что где-то больше была равная игра, но что бросалось в глаза – так это то, что агрессивнее действовали марсельцы. Они больше хотели победить и чаще создавали голевые моменты, что и вылилось во втором тайме в результативные удары.

- Двух голов французов в заключительной фазе матча можно было и избежать, не так ли?

– Можно сказать, что в этом не такая большая заслуга "Марселя", как "заслуга" "Шахтера". Горняки дважды сами себе "привезли" голы. Мы можем вспомнить второй мяч хозяев поля, который забил Сарр. Длинная передача за голову Ракицкому, Матвиенко не попадает по мячу и Ризныка "расстреливают". А третий гол, последовавший после подачи со "стандарта", привел к ошибке нашего голкипера – и Когдогбия забил в пустые ворота. Три гола французов оказались практически идентичными, потому что были очевидные промахи в защите "Шахтера". На мой взгляд, победа "Марселя" по сумме двух игр в целом заслужена. К сожалению…