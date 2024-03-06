Лига Европы. Два гола и четыре стойки между Спортингом и Аталантой

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Лиссабон. "Жозе Альваладе"

: Паулинью 17 - Скамакка 39

": Исраэль, Куарежма, Диоманд (Сент-Жюст 46), Коатес, Катамо, Коиндреди (Хьюлманд 46), Морита (Браганца 84), Рейс, Тринкау, Эдвардс (Дьокереш 46), Паулинью (Эшгайю 68)

": Муссо, Хиен (Скальвини 46), Джимсити, Колашинац, Холм (Дзаппакоста 90), Де Роон, Эдерсон, Руджери, Миранчук (Коопмейнерс 72), Лукман (Де Кетеларе 72), Скамакка (Туре 82)

: Эдвардс 36 - Хиен 14, Скальвини 49, Джимсити 56

: Даниэль Зиберт (Германия)

"Спортинг" и "Аталанта" играют в интересный весёлый футбол. По одной и той же тактической схеме с тремя центральными защитниками. Рубен Аморим даже говорит, что давно фанатеет от Джан Пьеро Гасперини и многому научился у него. Обе в 2024-ом году выдавали мощные серии. Лиссабонцы подошли с такой - семь побед и две ничьи в девяти матчах во всех турнирах.

Бергамцы, правда, серию из восьми побед и двух ничьих в десяти прервали тремя матчами без побед. И слова Гасперини о приоритете Кубка Италии беспокоили. Как и его ротация - Коопмейнерс, Скальвини, Де Кетеларе, Карнезекки в запасе. Беспокоили и слова Аморима о приоритете чемпионата и его ротация - лучший бомбардир Дьокереш, лучший опорник Хьюлманд.

Тем не менее, сегодня команды играли с достаточной мотивацией, с желанием, с весельем. Создавали. Мы увидели очень интересную игру. Подвели их попадания в стойки. Три в исполнении "Аталанты", одно - "Спортинга".

В первом тайме было отчётливо видно, что ротация "Спортинга" и его травмы - первого вратаря Адана, капитана и лидера Поте - ударили по нему сильнее. Повторилась игра лиссабонского матча между этими командами в групповом турнире осенью, когда "Аталанта" переиграла соперника в первом тайме в одни ворота. Разница в том, что тогда она вела к перерыву со счетом 2:0.

На этот раз она даже пропустила. Рейс начал от своей штрафной, Тринкау бросил в прорыв Паулинью слева, тот ворвался в штрафную и забил. Затем Холм, убрав защитника, попал в стойку. Как и Скамакка издали. После ошибки вратаря Скамакка плохо отдал Эдерсону. Тот же Скамакка головой срезал в угол, и Исраэль вытащил чуть ли не ногтями. Исраэль также вытащил мощный удар Де Роона.

Забить в итоге удалось благодаря грубейшей ошибке Куарежмы. Он отдал очень слабый пас назад. Исраэль выбежал из ворот и успел выбить в подкате, но недалеко. Миранчук отдал Скамакке, а тот в окружении троих соперников успел пробить до того, как вратарь вернулся на линию ворот.

Во втором тайме с Дьокерешем и Хьюлмандом на поле игра была более равной. Лукман пробросил между ногами защитника, убрал другого и попал в стойку. Но и Коатес ударом головой попал туда. Катамо прорывался справа и с острого угла пробил в Муссо, Тринкау чуть не перебросил штрафной над ним.

Затем, правда, в игру вошли Де Кетеларе и Коопмейнерс, и тогда Колашинац не попал головой в упор, удар Коопмейнерса в упор блокировали, а Туре забил, хотя из офсайда.

"Аталанта" выглядела сильнее, была ближе к победе. По ударам по воротам и вовсе победила разгромно - 13:5. Но добыла лишь ничью 1:1. Как в домашнем матче с этим же "Спортингом" осенью. Тогда, правда, попадали дважды в каркас ворот португальцы. В любом случае, решится судьба противостояния в Бергамо, и, скорее всего, там любопытные события и параллели продолжатся.