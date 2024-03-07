Фрайбург - Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Встреча представителей топ-4 европейских чемпионатов в Лиге Европы обычно вызывает интерес. В этом случае матч сыграют середняки немецкого и английского первенств, которые уже пересекались в текущем сезоне. Обе сейчас переживают небольшой спад, так что участие в еврокубках может дать новое вдохновение для коллективов. Или наоборот команды отодвинут ЛЕ на второй план?

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Матч Лиги Европы состоится в четверг, седьмого марта, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 4.

Лига Европы

1/8 финала, первый матч

7 марта, 22:00. "Европа-Парк Штадион" (Фрайбург)

Главный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4