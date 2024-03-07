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Карабах – Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Карабах - Байер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Карабах – Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Непростое испытание ожидает хозяев поля, которые впервые в своей истории будут играть в 1/8 еврокубка. Соперники в нынешнем розыгрыше Лиги Европы уже встречались дважды - оба раза выигрывал "Байер". Смогут ли подопечные Курбанова на этот раз огорчить "фармацевтов" и еще раз удивить футбольное сообщество?

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football

Матч Лиги Европы состоится в четверг, 7 марта, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.

Лига Европы

1/8 финала. Первый матч

7 марта, 19:45. "Бакинский олимпийский стадион" (Баку)

"Карабах" - "Байер"

Трансляция - Мегого Футбол-4

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Трансляція матчу "Карабах" - "Баєр"
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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