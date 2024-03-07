Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карабах – Байер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Карабах - Байер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Непростое испытание ожидает хозяев поля, которые впервые в своей истории будут играть в 1/8 еврокубка. Соперники в нынешнем розыгрыше Лиги Европы уже встречались дважды - оба раза выигрывал "Байер". Смогут ли подопечные Курбанова на этот раз огорчить "фармацевтов" и еще раз удивить футбольное сообщество?
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football
Матч Лиги Европы состоится в четверг, 7 марта, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.
Лига Европы
1/8 финала. Первый матч
7 марта, 19:45. "Бакинский олимпийский стадион" (Баку)
"Карабах" - "Байер"
Трансляция - Мегого Футбол-4
Популярное сейчас
- Везет Мадриду. Реал — РБ Лейпциг 1:1. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Реал - РБ Лейпциг 1:1. Двойной праздник в Мадриде
- Реал Мадрид – РБ Лейпциг. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
- Лига Европы. Два гола и четыре стойки между Спортингом и Аталантой
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО