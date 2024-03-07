Лига Европы. Фрайбург – Вест Хэм 1:0. Поздний гол принес победу немцам

Лига Европы

1/8 финала, первый матч

"Европа-Парк Штадион" (Фрайбург)

Главный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

Команды уже играли между собой на групповом этапе Лиги Европы. Тогда в обоих матчах победил "Вест Хэм". В этот раз "Фрайбургу" удалось взять реванш, обеспечив себе преимущество перед вторым поединком.

Откровенно скучным получился первый тайм. Команды в общей сложности пробили 10 раз, однако это были выстрелы чисто для статистики. Самым интересным моментом до перерыва была “Санта Барбара” между Боуэном и бутсами. Посреди тайма он решил переобуться, однако пару новой обуви ему не сразу принесли. В общей сложности процесс с неоднократным возвращением на поле занял 10 минут. Но за этот период все равно ничего интересного не произошло.

После перерыва команды стартовали с борьбы. А потом и моменты подошли. На 66 минуте Пакета головой пробил с навеса Кудуса – выше ворот. Сразу гости создали еще лучший шанс. Боуэн завершал контратаку "молотобойцев" – здесь спас свою команду голкипер Атуболу.

"Фрайбург" тоже атаковал, однако завершения не хватало. Все сменил Грегорич, который вышел на поле на 71 минуте. Сначала он несильно пробил головой – мяч полетел в руки Фабьянскому. А на 81-й минуте австриец вывел свою команду вперед. Он оказался в нужное время в нужном месте и в пустые ворота замкнул передачу Шаллая в великолепной комбинации.

Арбитр компенсировал до второго тайма четыре минуты. Правда, в конце этого времени мяч вроде бы попал в руку одному из игроков хозяев. Еще три минуты главный судья слушал арбитров VAR на этот эпизод, а затем и сам побежал смотреть повтор. "Переиграли" команды в общей сложности шесть минут, но пенальти в ворота "Фрайбурга" так и не было назначено.

Минимальная победа дает не комфортное, но хоть какое-то преимущество немцам перед ответным матчем. Все решится в Лондоне через неделю.

Фрайбург – Вест Хэм 1:0

Гол: Михаэль Грегорич 81

Фрайбург: Атуболу – Сильдилья (Кублер 83), Гинтер (Вайсгаупт 71), Гульде, Гюнтер – Гефлер – Доан (Муслия 83), Эггештайн, Гелер (Грегорич 71), Грифо – Шаллай (Рель 89)

Вест Хэм: Фабянский – Цоуфал, Мавропанос, Зума, Эмерсон (Крессвелл 68) – Альварес – Ворд-Праус (Филлипс 83), Соучек, Пакета (Антонио 90+2) – Боуэн, Кудус

Предупреждения: Сильдилья 40, Шаллай 50 – Пакета 59