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Лига Европы. Милан завяз даже в большинстве, но добыл 4:2
"Славия" сражалась вдесятером
ANZA
Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч Милан. "Джузеппе Меацца" "Милан" - "Славия" Прага 4:2 Голы: Жиру 34, Рейндерс 44, Лофтус-Чик 45+1, Пулишич 85 - Доудера 36, Шранц 65 "Милан": Маньян, Флоренци (Калабрия 46), Кьер, Габбия (Томори 46), Эрнандес, Рейндерс (Беннасер 80), Адли, Пулишич, Лофтус-Чик (Йович 66), Леау, Жиру (Окафор 80) "Славия": Станек, Влчек, Холеш, Зима, Диуф, Масопуст (Валлем 87), Дорли, Доудера (Томич 87), Провод (Боржил 83), Змрзлы (Юречка 83), Хитил (Шранц 61) Предупреждения: Флоренци 2, Калабрия 72 Удаление: Диуф 26 (прямая красная) Главный арбитр: Халиль Умут Мелер (Турция) В предыдущих девяти матчах во всех турнирах "Милан" лишь однажды побеждал с разницей более одного мяча. Это состоялось в предыдущем раунде Лиги Европы над "Ренном" дома со счетом 3:0. Причем в пяти из тех девяти матчей он ещё и пропускал как минимум два мяча. Те, кто следит за ним, знают, что играет он очень неровно, очень нестабильно, с явными перепадами. Тяжелейшей победой в пятницу над "Лацио", когда играл в численном большинстве с 57-ой минуты, но забил лишь на 88-ой, он прервал серию из трех матчей без побед во всех турнирах. Сегодня начал серию побед, но вновь испытывал большие проблемы в численном большинстве, да и в игре в целом. "Славия" и начала матч лучше. Диуфа оставили одного в левой части штрафной. Доудера сам прорвался в правую. "Милану" повезло, что пробили оба плохо. Повезло и, что арбитр Халиль Умут Мелер решил показать Диуфу, левому защитнику, прямую красную карточку за въезд в ногу Пулишича. Фол жёсткий, но ближе к жёлтой, чем к красной. Пока чехи разбирались, как перестроить игру, сыграла главная связка итальянцев. Леау навесил, Жиру, любимый игрок главного тренера "Славии" Индржиха Трпишовски, замкнул головой. Но тут же Рейндерс плохо выбил угловой, и Доудера смачно врезал слета метров с 20-ти. Лишь после этого "Милан" завелся. Станек тащил отличный удар головой Габбии, более слабый головой Леау. Не вытащил зимний новичок удар низом Рейндерса с 20-ти метров в ближний угол (а должен был) и удар головой Лофтуса-Чика. Последние два - с розыгрышей угловых. Первый забил свой первый гол в турнире в сезоне, а второй ещё и забивал дубль "Ренну" дома, то есть продолжил. Второй тайм "Милан" вроде бы начал активно. Леау чуть не попал в дальний угол. Но затем успокоился, будто забыл, что играет в численном большинстве. Играл медленно, ничего не создавал. И "Славия" потихоньку начала выбираться вперёд. Разыграла штрафной, и Шранц врезал в "девятку" с угла вратарской. Дважды за несколько секунд пробивала в центре штрафной. В защитников. Леау все же принес гранду более приемлемый результат. Он развернул контратаку, убрал финтами защитника слева и забросил в сетку. Пулишич ещё и успел коснуться мяча. "Славия" - хорошая команда. За шесть лет с Трпишовски была трижды в 1/4 финала Еврокубков, играла в гостях вничью с "Интером", "Барселоной", "Севильей" и "Арсеналом". В нынешнем сезоне выиграла группу Лиги Европы, победив дома "Рому" со счетом 2:0. Если она способна так играть вдесятером в гостях и если "Милан" продолжит играть так безалаберно - в Праге может состояться сенсация.
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