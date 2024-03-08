Шесть голов и одно удаление. Милан - Славия 4:2. Видео голов и обзор матча

В рамках первого матча 1/8 Лиги Европы "Милан" принимал на своём поле чешскую "Славию".

Хозяева априори считались фаворитами противостояния, но ещё больше задачу для "россонери" облегчил защитник "Славии" Малик Диуф, получив красную карточку уже на 26-й минуте. После этого на "Джузеппе Меацца" начался голепад, который на удивление закончился с не самым безнадёжным результатом для вице-чемпиона Чехии - 4:2.

Ответный поединок между командами пройдёт в Праге, 14 марта.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

"Милан" - "Славия" Прага 4:2

Голы: Жиру 34, Рейндерс 44, Лофтус-Чик 45+1, Пулишич 85 - Доудера 36, Шранц 65

Удаление: Диуф 26 (прямая красная)