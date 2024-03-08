Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шесть голов и одно удаление. Милан - Славия 4:2. Видео голов и обзор матча
Весёлый поединок
Sempre Milan
В рамках первого матча 1/8 Лиги Европы "Милан" принимал на своём поле чешскую "Славию".
Хозяева априори считались фаворитами противостояния, но ещё больше задачу для "россонери" облегчил защитник "Славии" Малик Диуф, получив красную карточку уже на 26-й минуте. После этого на "Джузеппе Меацца" начался голепад, который на удивление закончился с не самым безнадёжным результатом для вице-чемпиона Чехии - 4:2.
Ответный поединок между командами пройдёт в Праге, 14 марта.
Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
"Милан" - "Славия" Прага 4:2
Голы: Жиру 34, Рейндерс 44, Лофтус-Чик 45+1, Пулишич 85 - Доудера 36, Шранц 65
Удаление: Диуф 26 (прямая красная)
Популярное сейчас
- Трубин пропустил два гола, но получил неплохие оценки за матч ЛЕ с Рейнджерс
- Динамо само себе привозит с Вересом, Заря не оставляет шансов Минаю. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Конец победной серии Шовковского. Верес - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча
- Карабах – Байер. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 07.03.2024
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже