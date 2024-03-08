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В шаге от первого поражения в сезоне. Карабах - Байер 2:2. Видео голов и обзор матча

Лига Европы

Азербайджанский андердог чуть не совершил сенсацию

В шаге от первого поражения в сезоне. Карабах - Байер 2:2. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Карабах

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Леверкузенский "Байер" сыграл на выезде против "Карабаха" в матче 1/8 финала Лиги Европы.

Первая половина встречи завершилась с сенсационном счётом 2:0 в пользу азербайджанского коллектива. На 70-й минуте отставание сократил Вирц, а уже сравнять счёт "фармацевтам" удалось лишь в компенсированное ко второму тайму время усилиями Шика.

Таким образом, "Байер" был в шаге от того, чтобы потерпеть первое поражение в сезоне. Ответный матч состоится в Леверкузене, 14 марта.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

7 марта, 19:45. "Бакинский олимпийский стадион" (Баку)

"Карабах" - "Байер" 2:2

Голы: Бензия (26), Жуниньо (45+2) - Вирц (70), Шик (90+2)

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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