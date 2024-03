Лукаку ответил на вопрос о своём будущем в Челси

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку ответил на вопрос о своём будущем после матча с "Брайтоном" (4:0) в Лиге Европы.

Лукаку стал автором одного из 4-х голов "Ромы" в ворота "Брайтона".

Напомним, Лукаку ныне выступает за римский клуб в рамках арендого соглашения с "Челси". Контракт 30-летнего форварда с "синими" рассчитан до 30 июня 2026 года.

???????? Romelu Lukaku when asked about his future at Chelsea or Roma: “I don’t want any controversy with them in England! I have to be smart, you know what I mean”.



“Did I learn the lesson? Let me go, guys… I have to stay ????”, told Sky Sport. pic.twitter.com/0X1rERYvGV