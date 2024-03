УЕФА огласил имена номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стали известны имена четырёх претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В этот список вошли нападающий "Марселя" Пьер-Эмерик Обамеянг, вингер "Ромы" Стефан Эль-Шаарави, форвард "Ливерпуля" Дарвин Нуньес и хавбек "Карабаха" Жуниньо.

На счету Обамеянга дубль в ворота "Вильярреала" (4:0), Эль-Шаарави оформил две голевых передачи в матче с "Брайтоном" (4:0), Дарвин дважды забил "Спарте" (5:1), а у Жуниньо "гол+пас" в игре с "Байером" (2:2).

