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Байер – Карабах. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Байер - Карабах: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 14.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Баєр
Сегодня на "Бай-Арене" пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором "Байер" сыграет против "Карабаха". Неделю назад подопечные Гурбанова были близки к победе, но "фармацевтам" удалось спастись с 0:2. Ожидаем столь же интересную и бескомпромиссную борьбу в Леверкузене.
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Матч Лиги Европы состоится в четверг, 14 марта, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Лига Европы
1/8 финала. Второй матч
14 марта, 22:00. "Бай-Арена" (Леверкузен)
"Байер" - "Карабах"
Трансляция - Мегого Футбол-1
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