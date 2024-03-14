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Байер – Карабах. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Байер - Карабах: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 14.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Байер – Карабах. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: ФК Баєр

Новина українською

Сегодня на "Бай-Арене" пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором "Байер" сыграет против "Карабаха". Неделю назад подопечные Гурбанова были близки к победе, но "фармацевтам" удалось спастись с 0:2. Ожидаем столь же интересную и бескомпромиссную борьбу в Леверкузене.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football

Матч Лиги Европы состоится в четверг, 14 марта, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Лига Европы

1/8 финала. Второй матч

14 марта, 22:00. "Бай-Арена" (Леверкузен)

"Байер" - "Карабах"

Трансляция - Мегого Футбол-1

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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