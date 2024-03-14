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Вильярреал - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Вильярреал - Марсель: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Вильярреал - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: https://twitter.com/OM_Officiel

Новина українською

Матч без большой интриги. "Марсель" уничтожил соперника в первой серии противостояния, сейчас просто утрясет формальности.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч Лиги Европы состоится в четверг, 14-го марта, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO.

Лига Европы, 1/8 финала

(Первая игра – 0:4)

Вильярреал – Марсель 19:45

Трансляция – Megogo

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Трансляція матчу Вільярреал - Марсель
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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