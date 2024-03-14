Вильярреал - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Матч без большой интриги. "Марсель" уничтожил соперника в первой серии противостояния, сейчас просто утрясет формальности.

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Матч Лиги Европы состоится в четверг, 14-го марта, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO.

Лига Европы, 1/8 финала

(Первая игра – 0:4)

Вильярреал – Марсель 19:45

Трансляция – Megogo