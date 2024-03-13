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Простая формальность. Вильярреал – Марсель. Прогноз матча 1/8 Лиги Европы на 14.03.2024
Сумеет ли Субмарина сохранить остатки достоинства?
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, 1/8 финала
(Первая игра – 0:4)
Вильярреал – Марсель 19:45
Трансляция – Megogo
Вильярреал
В первом матче "Вильярреал" был буквально уничтожен. Это был настоящий кошмар для экс-тренера "Марселя" Марселино и экс-игрока Олимпика Эрика Байи – первый получил 4 безответных мяча и был высмеян бывшими болельщиками, второй на пару с Эрсоном Москерой натворил бед у своих ворот. Теперь задача одна – сохранить остатки достоинства.
Несмотря на провал в Европе, в Ла Лиге у "субмарин" полный порядок: 7 матчей без поражений, серия из трёх побед и недавний громкий успех против "Барсы". Комично, что против "Бетиса" (2:3) на выходных Альберто Морено заработал второе удаление за неделю, а Сократис отметился очередным автоголом. Команда Марселино дважды проигрывала по ходу матча, но проявила характер и взяла очередные 3 пункта.
Защитники Рауль Альбиоль и Хуан Фойт всё ещё не готовы вернуться на поле. На левом краю проблемы – Морено дисквалифицирован, Альфонсо Педраса травмирован. Также недоступен Денис Суарес.
Марсель
После второй смены тренера за сезон результаты "Марселя" на поле резко улучшились. Жан-Луи Гассе не стал выдумывать велосипед, поставил команде простой и понятный футбол, и "Олимпик" внезапно стал разрывать – после назначения 70-летнего специалиста "провансальцы" выиграли 5 матчей из 5.
"Марсель" играет флангами без риска на мяче, хорошо насыщает штрафную соперника и чётко действует без мяча. Лучше всего им удаётся провоцировать ошибки оппонента и затем жестоко за них наказывать с помощью Обамеянга. В новом году у Обамы 10 голов, включая 3 дубля в 4 последних поединках. 8 из них габонец забил уже при Гассе.
В Испанию не полетели центрбек Самюэль Жиго и важный центрхав Валентен Ронжье. Также недоступны Мурильо и Надир.Остальные готовы, хотя Гассе обязательно должен дать шанс игрокам ближайшего резерва.
Ориентировочные составы
Вильярреал: Рейна – Фемения, Манди, Байи, Куэнка – Ахомаш, Парехо, Коклен, Баэна – Жерар Морено, Серлот
Марсель: Лопес – Клосс, Мбемба, Балерди, Мерлен – Кондогбиа, Верету, Харит – Сарр, Ндиай – Обамеянг
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Вильярреал – Марсель от UA-Футбол
"Вильярреал" дома в Лиге Европы не проигрывал в 9 из 10 последних матчей. Минувшая встреча была кошмаром, но они сами себе его придумали. Дома нужно хотя бы попытаться брать реванш. Результат конкретной игры предсказать трудно, ведь вопрос о выходе французы уже решили. Кто точно не остановится, так это Обамеянг. Который будет кормиться с ошибок "субмарины". Ставка: гол Обамеянга с коэффициентом 2.60.
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