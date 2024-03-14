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Ливерпуль - Спарта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Ливерпуль - Спарта: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Steinbrenner/DeFodi Images
В первой встрече между командами все уже было решено. “Мерсисайдцы” забили в гостях шесть голов, один, правда, в собственные ворота. Эта встреча чисто формальность, однако и она может принести сюрпризы. "Спарта" в любом случае приедет на "Энфилд" мотивированной.
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Лига Европы, 1/8 финала
Ответный матч (результат первого поединка 5:1)
14 марта, 22:00. "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 5
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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