Ливерпуль - Спарта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В первой встрече между командами все уже было решено. “Мерсисайдцы” забили в гостях шесть голов, один, правда, в собственные ворота. Эта встреча чисто формальность, однако и она может принести сюрпризы. "Спарта" в любом случае приедет на "Энфилд" мотивированной.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига Европы, 1/8 финала

Ответный матч (результат первого поединка 5:1)

14 марта, 22:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 5

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>