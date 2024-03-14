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Ливерпуль - Спарта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Ливерпуль - Спарта: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Ливерпуль - Спарта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Новина українською

В первой встрече между командами все уже было решено. “Мерсисайдцы” забили в гостях шесть голов, один, правда, в собственные ворота. Эта встреча чисто формальность, однако и она может принести сюрпризы. "Спарта" в любом случае приедет на "Энфилд" мотивированной.

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Лига Европы, 1/8 финала

Ответный матч (результат первого поединка 5:1)

14 марта, 22:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 5

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Трансляція матчу Ліверпуль - Спарта
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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