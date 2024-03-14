ЛЕ. Славия - Милан 1:3. Полное деклассирование соперника от дьяволов

Хозяева вышли слишком заряженными на борьбу и довольно быстро перегорели. "Дьяволы" чисто на классе и опыте погасили высокий темп чехов. Уже на самом старте поединка обе команды потеряли своих лидеров.

Голкипер "Милана" Меньян очень неприятно столкнулся с Влчеком. Впрочем, француз, даже после помощи со стороны врачей, еще некоторое время оставался на футбольном поле и даже сделал классный сейв травмированной ногой! В свою очередь со стороны "Славии" игру досрочно покинул капитан Голеш. Хавбек "сшитых" в разгар борьбы грубо наступил Калабрии на голеностоп. Неумышленный фол, однако шведский арбитр Гленн Нюберг после просмотра VAR зажег перед Голешем красный свет.

После этого интрига была откровенно похоронена. "Россонери" спокойно прибрали мяч к своим ногам и очень быстро сняли все вопросы на счет победителя этой пары. Сначала Пулишич классно разобрался в штрафной соперника, убрав соперника на замахе. А буквально через три минуты подопечные Стефано Пиоли удвоили свое преимущество, раскатав чехов.

Гости доминировали, а футболисты Трпишовского смирились со своим участием и бросили играть. До перерыва счет до разгромного успел довести Леау. Португалец филигранно снял паутину с верхнего угла ворот Станека. Этот гол Рафаэля - однозначно украшение стадии 1/8, да и вообще всего турнира.

После перерыва Пиоли уже сразу начал готовиться к следующей стадии, заменив лидеров защиты. И правда, чего бояться, когда твоя команда имеет гандикап сразу в 5 мячей. Общий характер игры стал антиподом к слову боевой. "Милан" вообще никуда не спешил, ну а футболисты "Славии" даже не проявляли желания и действовали с максимальной апатией. "Сшитые" не могли, ну а "дьяволами" уже не было нужды... Хотя и при этом "россонери" еще ходили в атаку и имели несколько хороших шансов, чтобы сделать еще большим разрыв в счете. Однако Жиру и Леау не хватало точности в завершающей стадии.

Интереснее было наблюдать за тем как главный арбитр пытался успокоить болельщиков пражского клуба. Хозяева в конце концов под занавес встречи, усилиями молодой надежды чешского футбола в лице Юрасека, сумели оформить гол престижа. В итоге так и закончили - 1:3. Итальянцы грамотно и методично довели поединок до своего логического завершения, добыв путевку в четвертьфинал. Что касается чехов, то Трпишовский и его банда сильно разочаровали. Ребята, вы играете при собственных трибунах, вам нечего терять... Максимально слабое выступление "Славии", как с точки зрения игрового плана, так и с ментальной стороны. Тотальная доминация "дьяволов" во всех компонентах и закономерный результат.

Матч 1/8 Лиги Европы

14.03.2024. Чехия, Прага. Эден "Эден Арена".

"Славия" - "Милан" 1:3

Голы: Юрашек 84 - Пулишич 33, Лофтус-Чик 36, Леау 45+5

Первый матч: 2:4 (Италия, Милан. "Сан-Сиро")

"Славия": Станек - Змрзли, Зима, Огбу, Влчек (Томич 46) - Дорли, Голеш (к) - Валлем (Зафейрис 70), Провод (Юрашек 83), Доудера (Шранц 83) - Хитил.

Запасные: Мандоус (в), Сиротник (в), Пек, ван Бюрен, Зафейрис, Конечный, Тиджани, Томич, Шевчик, Шранц, Юрашек, Юречка.

Главный тренер - Йиндржих Трпишовский.

"Милан": Меньян (Спортьелло 21) - Эрнандес, Томори (Тиав 46), Габбия, Калабрия (к) (Калюлю 46) - Муса, Адли - Леау, Лофтус-Чик (Рейндерс 76), Пулишич (Чуквуэзе 63) - Жиру.

Запасные: Нава (в), Спортьелло (в), Беннасер, Йович, Калюлю, Кьер, Окафор, Рейндерс, Терраччано, Тиав, Чуквуэзе.

Главный тренер - Стефано Пиоли.

Предупреждения: Доудера 22, Трпишовский (тренер) 24, Томори 44, Габбия 56, Леау 89, Дорли 89

Удаление: Голеш 20

Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)