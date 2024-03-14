ЛЕ. Байер - Карабах 3:2. Драма в компенсированное время в Леверкузене

Во втором матче 1/8 финала Лиги Европы "Байер" принимал неуступчивый и амбициозный "Карабах". Для команд это была уже четвертая очная игра в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Неделю назад "фармацевты" едва спаслись на 90+2 минуте.

На этот раз Хаби Алонсо с первых минут выпустил лидеров: Вирца, Фримпонга, Джаку. Напомним, что именно после выхода этих игроков "Байер" на выезде смог существенно добавить. Обычно коллектив из Леверкузена играет по схеме 3-4-2-1, а сегодня тренерский штаб решил выставить более атакующую формацию – 3-2-4-1.

Хозяева поля прогнозируемо активно начали встречу. Шесть ударов за десять минут – впечатляющий показатель. Коллективу из Азербайджана было очень непросто, но они держались. Очень быстро удавалось "фармацевтам" доставлять мяч в заключительную треть поля. Однако с реализацией у подопечных Алонсо были существенные проблемы. Все было неплохо, но не хватало завершающего удара. Много свободных зон гости давали своим соперникам, но они их прощали.

Во второй половине тайма подопечные Гурбанова стали себя увереннее чувствовать. Они выдержали стартовое давление соперника и уже даже приближались к чужой штрафной. Первый тайм завершился без голов и этот результат полностью должен был устраивать "Карабах".

Сразу после перерыва немцы продолжили давить на соперника, ведь понимали, что нужно забить как можно скорее и все решить в основное время. С каждой минутой обороняться футболистам "Карабаха" становилось все сложнее, сил уже оставалось немного. Однако "скакуны" держались.

На 58-й минуте гости снова шокировали футбольное сообщество. После подачи с фланга Зубир головой переправил мяч в сетку – 0:1. Первый удар в створ ворот и сразу гол. Фантастика! На 64-й минуте "Карабах" остался в меньшинстве. После просмотра VAR арбитр продемонстрировал красную Джафаркулиеву.

Казалось, что у большинстве хозяева точно достигнут своего, но они еще пропустили. После прострела Вешовича в касание пробил в угол ворот Жуниньо – 0:2. Невероятное развитие событий. Подопечные Алонсо не опустили руки и почти сразу сократили отставание в счете. После подачи Гримальдо в дальний угол пробил Фримпонг – 1:2.

Немецкая команда зажала своих соперников в штрафной, но они отбивались. Гости отдавали все силы, понимая, что они в шаге от исторического достижения. На 90+2 минуте футболисты "Карабаха" снова пропустили. После прострела с фланга Патрик Шик пробил в угол ворот – 2:2. Очень досадно, ведь гости проявляли сверхусилия. На седьмой добавленной минуте Патрик Шик результативным ударом головой выводит "Байер" в четвертьфинал - 3:2. Шикарный матч!

Лига Европы

1/8 финала. Второй матч

14 марта, 22:00. "Бай-Арена" (Леверкузен)

"Байер" - "Карабах" 3:2

Голы: Фримпонг (72), Шик (90+2, 90+7) - Зубир (58), Жуниньо (68)

Удаление: Джафаркулиев (64)

"Байер" (стартовый состав): Коварж – Инкапье (Гримальдо, 60), Тапсоба, Коссуну (Станишич, 80) – Джака, Андрих – Адли, Вирц, Гофманн (Паласиос, 28), Фримпонг – Иглесиас (Шик, 60)

"Карабах" (стартовый состав): Лунев – Вешович, Мустафазаде, Хусейнов, Джафаркулиев – Роман, Янкович – Андраде (Силва, 77), Бензия (Байрамов, 64), Зубир – Жуниньо (Ахундзаде, 78)