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ЛЕ. Байер - Карабах 3:2. Драма в компенсированное время в Леверкузене

Лига Европы

Подопечные Гурбанова заслуживают аплодисментов

ЛЕ. Байер - Карабах 3:2. Драма в компенсированное время в Леверкузене

Фото: ФК Карабах

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Во втором матче 1/8 финала Лиги Европы "Байер" принимал неуступчивый и амбициозный "Карабах". Для команд это была уже четвертая очная игра в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Неделю назад "фармацевты" едва спаслись на 90+2 минуте.

На этот раз Хаби Алонсо с первых минут выпустил лидеров: Вирца, Фримпонга, Джаку. Напомним, что именно после выхода этих игроков "Байер" на выезде смог существенно добавить. Обычно коллектив из Леверкузена играет по схеме 3-4-2-1, а сегодня тренерский штаб решил выставить более атакующую формацию – 3-2-4-1.

Хозяева поля прогнозируемо активно начали встречу. Шесть ударов за десять минут – впечатляющий показатель. Коллективу из Азербайджана было очень непросто, но они держались. Очень быстро удавалось "фармацевтам" доставлять мяч в заключительную треть поля. Однако с реализацией у подопечных Алонсо были существенные проблемы. Все было неплохо, но не хватало завершающего удара. Много свободных зон гости давали своим соперникам, но они их прощали.

ЛЕ. Байер - Карабах 3:2. Драма в компенсированное время в Леверкузене - изображение 1

Во второй половине тайма подопечные Гурбанова стали себя увереннее чувствовать. Они выдержали стартовое давление соперника и уже даже приближались к чужой штрафной. Первый тайм завершился без голов и этот результат полностью должен был устраивать "Карабах".

Сразу после перерыва немцы продолжили давить на соперника, ведь понимали, что нужно забить как можно скорее и все решить в основное время. С каждой минутой обороняться футболистам "Карабаха" становилось все сложнее, сил уже оставалось немного. Однако "скакуны" держались.

На 58-й минуте гости снова шокировали футбольное сообщество. После подачи с фланга Зубир головой переправил мяч в сетку – 0:1. Первый удар в створ ворот и сразу гол. Фантастика! На 64-й минуте "Карабах" остался в меньшинстве. После просмотра VAR арбитр продемонстрировал красную Джафаркулиеву.

Казалось, что у большинстве хозяева точно достигнут своего, но они еще пропустили. После прострела Вешовича в касание пробил в угол ворот Жуниньо – 0:2. Невероятное развитие событий. Подопечные Алонсо не опустили руки и почти сразу сократили отставание в счете. После подачи Гримальдо в дальний угол пробил Фримпонг – 1:2.

Немецкая команда зажала своих соперников в штрафной, но они отбивались. Гости отдавали все силы, понимая, что они в шаге от исторического достижения. На 90+2 минуте футболисты "Карабаха" снова пропустили. После прострела с фланга Патрик Шик пробил в угол ворот – 2:2. Очень досадно, ведь гости проявляли сверхусилия. На седьмой добавленной минуте Патрик Шик результативным ударом головой выводит "Байер" в четвертьфинал - 3:2. Шикарный матч!

Лига Европы

1/8 финала. Второй матч

14 марта, 22:00. "Бай-Арена" (Леверкузен)

"Байер" - "Карабах" 3:2

Голы: Фримпонг (72), Шик (90+2, 90+7) - Зубир (58), Жуниньо (68)

Удаление: Джафаркулиев (64)

"Байер" (стартовый состав): Коварж – Инкапье (Гримальдо, 60), Тапсоба, Коссуну (Станишич, 80) – Джака, Андрих – Адли, Вирц, Гофманн (Паласиос, 28), Фримпонг – Иглесиас (Шик, 60)

"Карабах" (стартовый состав): Лунев – Вешович, Мустафазаде, Хусейнов, Джафаркулиев – Роман, Янкович – Андраде (Силва, 77), Бензия (Байрамов, 64), Зубир – Жуниньо (Ахундзаде, 78)

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Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
15.03.2024 в 00:54
Красная карточка анекдотическая вышла, Фримпонг после фола метров 15 ещё пробежал, после чего упал:) Но в остальном Байер заслужил свой успех, как минимум два трофея в этом сезоне эта машина Хаби Алонсо точно возьмет!
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Комментарии 7
Andrumas (Düsseldorf)
15.03.2024 в 00:54
Красная карточка анекдотическая вышла, Фримпонг после фола метров 15 ещё пробежал, после чего упал:) Но в остальном Байер заслужил свой успех, как минимум два трофея в этом сезоне эта машина Хаби Алонсо точно возьмет!
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0
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oda1979 (Запорожье)
15.03.2024 в 01:08
Твоя фортуна сосет с проглотом
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0
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oda1979 (Запорожье)
15.03.2024 в 00:28
Будет забавно, если по окончанию сезона Леверкузен снова ничего не выиграет..
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Romerik (YNWA)
15.03.2024 в 00:23
Тейлор трохи обіср*вся з останнім аутом для Баєра, який після закінчення компенсованого виглядав явною симпатією до німців. Але з іншого боку москалота пропустила і поїхала додому Хай буде...
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kuandrew12 (Львів)
15.03.2024 в 00:17
Вогняний матч получився...
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vlotko (Броди)
15.03.2024 в 00:08
Суддя цікавий! Декларує 6хв доданого часу, гол забивають на 7 доданій хв. , таке враження що чекав, коли ж, нарешті, німці вийдуть вперед. І для солідарності гру зупиняє на 10 хв. Та і з вилученням не все прозоро, там швидше жовту треба було давати за симуляцію.
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efim423 (odessa)
15.03.2024 в 00:04
карабах сам виноват ,в составе у них на воротах кусок говнища , тварь фашистская
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