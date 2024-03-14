Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч

Вильярреал, Эстадио де ла Серамика

Вильярреал – Марсель 3:1

Голы: Капу 32, Серлот 54, Москера 85 – Клосс 90+4

(Первая игра – 0:4)

После унижения на "Велодроме" спасти "Вильярреал" могло только чудо. На юге Франции Марселино Тораль был жестоко высмеян бывшими болельщиками, а его команда сама по сути сама придумала себе все 4 пропущенных мяча. Ранее в истории турнира никто никогда не отыгрывал такой дефицит. Но "субмарину" это не останавливало.

"Марсель" при этом отнёсся к ответной встрече довольно серьёзно. Да, Обамеянга с его огненной формой придержали на лавке. Но в остальном Жан-Луи Гассе выставил абсолютно основной состав, который дисциплинировано играл на удержание. Тораль в ответ снова мог рассчитывать на Серлота, который сформировал тройку форвардов вместе с Гедешем и Морено.

И именно у пропустившего первую игру норвежца был шанс подарить своей команде надежду в первые 20 минут. Даже два шанса. Первый раз Серлот классно проскочил Балерди, после чего зашел на угол вратарской и пробивал, но его выстрел в последний момент заблокировал Мейте. А через 8 минут Александер на угловом будет пробивать головой с нескольких метров, но пары сантиметров прыжка не хватит для того, чтобы отправить мяч в сетку.

Быстрого гола не получилось, но до перерыва хозяева один всё же отыграли. "Марсель" неожиданно пропустил контратаку, которую разогнал Гедеш. А завершил точным ударом головой Капу после подачи Фемении. Удивительно, но в дебюте второй половины гости снова пропустили быстрый выпад. Гедеш снова совершил решающий прорыв, после чего Серлот могучим ударом в ближний угол отыграл второй.

"Вильярреал" поверил в возможность чуда, но "Марсель" был в состоянии удерживать оборону в следующие полчаса. По сути, это был решающий отрезок, за который команды обменялись моментами Морено и Мейте с угловых. Сразу после промаха последнего "субмарина" заработала стандарт. С которого антигерой первого матча Москера отыграл уже и третий чётким ударом головой.

Вот тут уже началось настоящее месиво. Парехо бил издали. Комесана после аута. Манди бил головой после корнера, 36-летний Моралес заставил Пау Лопеса поработать после стандарта. Наконец в компенсированное время опасно после углового бил Жерар Морено. Давление на гостей на "Серамике" было нешуточное. Чудо было близко. Но главный злой гений этого плей-офф ЛЕ снова сказал свое слово. Обамеянг на фланге проскользнул сквозь Фемению, пробежал вдоль лицевой и выкатил Клоссу на пустые. 3:1. Пьер-Эмерик Обамеянг сделал это снова.

Вильярреал: Йоргенсен – Фемения (Моралес, 84), Манди, Байи (Москера, 51), Куэнка – Капу (Комесанья, 84), Коклен (Алекс Баэна, 66), Парехо – Жерар Морено, Серлот, Гедеш

Марсель: Лопес – Клосс, Мбемба, Балерди, Меите, Мерлен – Кондогбиа, Верету, Унаи (Луис Энрике, 78) – Сарр (Обамеянг, 46), Ндиай (Харит, 46)