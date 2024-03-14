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Разгромная победа английской команды. Вест Хэм - Фрайбург 5:0. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
Обновлено

Вест Хэм - в четвертьфинале ЛЕ

Разгромная победа английской команды. Вест Хэм - Фрайбург 5:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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14 марта состоялся матч "Вест Хэм" - "Фрайбург" в рамках Лиги Европы.

Подопечные Дэвида Мойеса дома разгромно победили немецкую команду со счетом 5:0. Англичане доказали, что первая игра была фальстартом (тогда они проиграли - 1:0).

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В первом тайме ответного матча "Вест Хэму" удалось забить два гола, а после перерыва игроки дожали соперника и реализовали еще 3 момента.

1/8 финала Лиги Европы, ответный матч.
Вест Хэм - Фрайбург - 5:0
Голы: Пакета (9'), Боуэн (32'), Крессвелл (52'), Кудус (77', 85')

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Влад Петрушевский
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