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Разгромная победа английской команды. Вест Хэм - Фрайбург 5:0. Видео голов и обзор матча
Вест Хэм - в четвертьфинале ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine
14 марта состоялся матч "Вест Хэм" - "Фрайбург" в рамках Лиги Европы.
Подопечные Дэвида Мойеса дома разгромно победили немецкую команду со счетом 5:0. Англичане доказали, что первая игра была фальстартом (тогда они проиграли - 1:0).
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В первом тайме ответного матча "Вест Хэму" удалось забить два гола, а после перерыва игроки дожали соперника и реализовали еще 3 момента.
1/8 финала Лиги Европы, ответный матч.
Вест Хэм - Фрайбург - 5:0
Голы: Пакета (9'), Боуэн (32'), Крессвелл (52'), Кудус (77', 85')
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