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ЛЕ. Ливерпуль – Спарта 6:1. Хватило и 15 минут

Лига Европы

Второй раз подряд "мерсисайдцы" крушат чехов

ЛЕ. Ливерпуль – Спарта 6:1. Хватило и 15 минут

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, 1/8 финала

Ответный матч (результат первого поединка 5:1)

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)

"Ливерпуль" (Ливерпуль, Англия) - "Спарта" (Прага, Чехия) 6:1

Голы: Нуньес 7, Кларк 8, Салах 10, Гакпо 14, Собослай 48, Гакпо 55 – Бирманчевич 42

Ливерпуль: Келлехер – Брэдли, Гомес (Цимикас 46), Кванса (ван Дейк 66), Робертсон – Кларк (Мусяловский 74), Эндо (Макконнелл 46), Собослай – Салах, Нуньес (Эллиот 46), Гакпо

Спарта: Виндаль – Витик, Зелены, Крейчи – Пресиадо, Лачи (Садилек 58), Сольбаккен (Видра 74), Кайринен, Ринеш (Панак 46) – Бирманчевич (Туке 66), Кухта (Гараслин 58)

Предупреждения: Кванса 65, Клопп 65 (вне поля)

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Спарта (Прага) Ливерпуль
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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
14.03.2024 в 23:50
Потренувалися на кошенятах Ну і справді різниця в класі команд з АПЛ і країн східної Європи вражає...
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
14.03.2024 в 23:50
Потренувалися на кошенятах Ну і справді різниця в класі команд з АПЛ і країн східної Європи вражає...
Ответить
0
0

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