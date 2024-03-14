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ЛЕ. Ливерпуль – Спарта 6:1. Хватило и 15 минут
Второй раз подряд "мерсисайдцы" крушат чехов
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, 1/8 финала
Ответный матч (результат первого поединка 5:1)
"Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)
"Ливерпуль" (Ливерпуль, Англия) - "Спарта" (Прага, Чехия) 6:1
Голы: Нуньес 7, Кларк 8, Салах 10, Гакпо 14, Собослай 48, Гакпо 55 – Бирманчевич 42
Ливерпуль: Келлехер – Брэдли, Гомес (Цимикас 46), Кванса (ван Дейк 66), Робертсон – Кларк (Мусяловский 74), Эндо (Макконнелл 46), Собослай – Салах, Нуньес (Эллиот 46), Гакпо
Спарта: Виндаль – Витик, Зелены, Крейчи – Пресиадо, Лачи (Садилек 58), Сольбаккен (Видра 74), Кайринен, Ринеш (Панак 46) – Бирманчевич (Туке 66), Кухта (Гараслин 58)
Предупреждения: Кванса 65, Клопп 65 (вне поля)
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