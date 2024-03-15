3 итальянских клуба, 2 английских, французский, Байер и Трубин. Известны все участники 1/4 финала Лиги Европы

В четверг, 14 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы , по результатам которым определились восемь участников 1/4 финала турнира.

В следующий раунд турнира пробились:

Вест Хэм (Англия)

Марсель (Франция)

Бенфика (Португалия)

Милан (Италия)

Ливерпуль (Англия)

Аталанта (Италия)

Рома (Италия)

Байер (Германия)

Жеребьевки 1/4, 1/2 и финала Лиги Европы пройдут 15 марта в Ньоне. Начало церемонии - в 14:00 по Киевскому времени.

Посева или ограничений не будет, так что вместе могут сойтись представители одной ассоциации или клубы, встречавшиеся на групповом этапе.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 апреля, ответные - 18 апреля.

Первые матчи 1/2 финала пройдут 2 мая, ответные – 9 мая.

Финал состоится 22 мая в Дублине.