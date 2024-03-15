Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
3 итальянских клуба, 2 английских, французский, Байер и Трубин. Известны все участники 1/4 финала Лиги Европы
Жеребьевка - в пятницу
UEFA
В четверг, 14 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала
В следующий раунд турнира пробились:
- Вест Хэм (Англия)
- Марсель (Франция)
- Бенфика (Португалия)
- Милан (Италия)
- Ливерпуль (Англия)
- Аталанта (Италия)
- Рома (Италия)
- Байер (Германия)
Жеребьевки 1/4, 1/2 и финала Лиги Европы пройдут 15 марта в Ньоне. Начало церемонии - в 14:00 по Киевскому времени.
Посева или ограничений не будет, так что вместе могут сойтись представители одной ассоциации или клубы, встречавшиеся на групповом этапе.
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Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 апреля, ответные - 18 апреля.
Первые матчи 1/2 финала пройдут 2 мая, ответные – 9 мая.
Финал состоится 22 мая в Дублине.
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