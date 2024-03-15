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Лига Европы

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3 итальянских клуба, 2 английских, французский, Байер и Трубин. Известны все участники 1/4 финала Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Жеребьевка - в пятницу

3 итальянских клуба, 2 английских, французский, Байер и Трубин. Известны все участники 1/4 финала Лиги Европы

UEFA

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 14 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы, по результатам которым определились восемь участников 1/4 финала турнира.

В следующий раунд турнира пробились:

  • Вест Хэм (Англия)
  • Марсель (Франция)
  • Бенфика (Португалия)
  • Милан (Италия)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Аталанта (Италия)
  • Рома (Италия)
  • Байер (Германия)

Жеребьевки 1/4, 1/2 и финала Лиги Европы пройдут 15 марта в Ньоне. Начало церемонии - в 14:00 по Киевскому времени.

Посева или ограничений не будет, так что вместе могут сойтись представители одной ассоциации или клубы, встречавшиеся на групповом этапе.

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Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 апреля, ответные - 18 апреля.

Первые матчи 1/2 финала пройдут 2 мая, ответные – 9 мая.

Финал состоится 22 мая в Дублине.

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Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
15.03.2024 в 01:36
Ліверпуль - фаворит.
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Комментарии 4
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
15.03.2024 в 01:36
Ліверпуль - фаворит.
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0
0
Romerik (YNWA)
15.03.2024 в 00:19
Напевно вперше за останні років з 10 що в ЛЧ, що в ЛЄ на цій стадії ні одного пасажира. Всі найсильніші. Круто
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3
0
kuandrew12 (Львів)
15.03.2024 в 00:08
Ви що там, бухі вже всі.. А Марсель де діли? Який ще Вільяреал
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2
0
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KondratCheUa (Чернигов)
15.03.2024 в 00:10
Только хотел написать !
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