Утешительная победа. Брайтон - Рома 1:0. Видео гола и обзор матча

14 марта прошёл ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Брайтоном" и "Ромой". В первом поединке уверенную победу праздновал итальянский коллектив - 4:0.

Инициатива, как и ожидалось, на протяжении всей игры принадлежала подопечным Роберто Де Дзерби, однако проблемы с реализацией не помогли "чайкам" приблизиться к камбэку. На 37-й минуте единственный гол во встрече оформил Дэнни Уелбек.

Напомним, в прошлом году "Рома" дошла до финала ЛЕ, где уступила "Севилье" в серии пенальти (1:1, 4:1 по пен.).

Лига Европы. 1/8 финала (ответный матч)

Брайтон. "Амекс"

"Брайтон" - "Рома" 1:0 (первый матч - 0:4)

Гол: Уэлбек 37