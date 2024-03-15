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Утешительная победа. Брайтон - Рома 1:0. Видео гола и обзор матча
Англичанам не удалось развить успех
The Times
14 марта прошёл ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Брайтоном" и "Ромой". В первом поединке уверенную победу праздновал итальянский коллектив - 4:0.
Инициатива, как и ожидалось, на протяжении всей игры принадлежала подопечным Роберто Де Дзерби, однако проблемы с реализацией не помогли "чайкам" приблизиться к камбэку. На 37-й минуте единственный гол во встрече оформил Дэнни Уелбек.
Напомним, в прошлом году "Рома" дошла до финала ЛЕ, где уступила "Севилье" в серии пенальти (1:1, 4:1 по пен.).
Лига Европы. 1/8 финала (ответный матч)
Брайтон. "Амекс"
"Брайтон" - "Рома" 1:0 (первый матч - 0:4)
Гол: Уэлбек 37
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