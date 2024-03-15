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Клопп - после 6:1 со Спартой: Мы получали удовольствие от футбола

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Это было видно на поле

Клопп - после 6:1 со Спартой: Мы получали удовольствие от футбола

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Спартой" (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Первая встреча между командами также завершилась разгромом чешского коллектива - 5:1.

"Мы, безусловно, играли в высоком ритме и интенсивно. Вот так мы и должны были отнестись к матчу. Именно об этом я просил ребят. Мы не ожидали, что не пройдём дальше или каким-то образом проиграем со счётом 5-0.

От нас зависело, насколько хорошей будет эта игра. Мы получали удовольствие от футбола, в начале встречи нам удалось забить фантастические голы. С этого момента игра становится сложной, так как возникает вопрос о том, как играть дальше. Но мы справились. Мне многое понравилось из того, что я увидел.

Мы хотели пройти дальше, хотели хорошо выступить и забить голы, и мы это сделали", - добавил немец в интервью TNT Sports.

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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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