Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьевки 1/4-й финала Лиги Европы

В пятницу, 15-го марта, состоится процедура жеребьевки финальных стадий Лиги Европы – четвертьфинала, полуфинала и финала.

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В турнире остаются восемь команд: "Милан", "Аталанта", "Рома" (все – Италия), "Ливерпуль", "Вест Хэм" (все – Англия), "Байер" (Германия), "Марсель" (Франция), "Бенфика" (Португалия).

Ограничений при жеребьевке не будет. Каждая команда может встретиться с каждой. Сперва определятся четвертьфинальные пары, а дальше – сетка вплоть до финала (с формальным определением хозяина матча).

Начало жеребьевки – в 14:00.