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Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьевки 1/4-й финала Лиги Европы
Жеребьевка Лиги Европы: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция ⋇ 15.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Nicolò Campo/LightRocket
В пятницу, 15-го марта, состоится процедура жеребьевки финальных стадий Лиги Европы – четвертьфинала, полуфинала и финала.
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В турнире остаются восемь команд: "Милан", "Аталанта", "Рома" (все – Италия), "Ливерпуль", "Вест Хэм" (все – Англия), "Байер" (Германия), "Марсель" (Франция), "Бенфика" (Португалия).
Ограничений при жеребьевке не будет. Каждая команда может встретиться с каждой. Сперва определятся четвертьфинальные пары, а дальше – сетка вплоть до финала (с формальным определением хозяина матча).
Начало жеребьевки – в 14:00.
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