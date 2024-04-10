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Ливерпуль - Аталанта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Команда Клоппа надеется взять трофей – смотреть четвертьфинал Лиги Европы
Getty Images / Global Images Ukraine
Мало кому так удается портить жизнь “Ливерпулю” как “Манчестер Юнайтед”, который не только выбил “красных” из Кубка Англии, но и лишил победы в последнем матче чемпионата Англии из-за чего команда Юргена Клоппа потеряла первое место в АПЛ. Для “Ливерпуля” Лига Европы в этом сезоне имеет роль своего рода отдушины, однако у самой “Аталанты” есть свои планы на этот турнир и никто просто так отдавать победу “Энфилду” не будет.
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Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между "Ливерпулем" и "Аталантой" состоится в четверг, 11 апреля в 22:00. Смотрите прямую видеотрансляция матча на телеканале Megogo Футбол 1.
Если вы не можете посмотреть поединок "Ливерпуль" – "Аталанта" в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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