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Рома - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Рома - Милан: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Если вы верите в теории заговора о нагретых или охлажденных шарах на жеребьевках, пара "Милан" - "Рома" вас не удивила. Более 140-ка тысяч болельщиков в двух матчах вместе, ажиотаж, эпическое противостояние клубов и их американских владельцев, великолепная реклама Лиги Европы.
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И в итоге не слишком много команд из одной страны в полуфинале. Все сходится.
Лига Европы. Четвертьфинал. Первый матч
11 апреля. 22:00. Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Рома"
Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
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