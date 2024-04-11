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Рома - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Рома - Милан: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Рома - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Если вы верите в теории заговора о нагретых или охлажденных шарах на жеребьевках, пара "Милан" - "Рома" вас не удивила. Более 140-ка тысяч болельщиков в двух матчах вместе, ажиотаж, эпическое противостояние клубов и их американских владельцев, великолепная реклама Лиги Европы.

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И в итоге не слишком много команд из одной страны в полуфинале. Все сходится.

Лига Европы. Четвертьфинал. Первый матч
11 апреля. 22:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Рома"

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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