ЛЕ. Байер - Вест Хэм 2:0. Без шансов для гостей

11 апреля на "Бай-Арене" прошел первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором "Байер" принимал "Вест Хэм". "Байер" на предыдущей стадии с большим трудом одолел "Карабах" в двухматчевом противостоянии. Команда Хаби Алонсо набрала удивительную форму и до сих пор не проиграла ни одного матча в этом сезоне. "Молотобойцы" идут седьмыми в АПЛ, но у этой команды хороший кадровый потенциал и она может навязать борьбу любому сопернику.

Тренерский штаб хозяев сегодня решил не экспериментировать и с первых минут вышли самые сильные. Что касается гостей, то Дэвид Моес не мог рассчитывать на Эдсона Альвареса, который пропускал игру из-за дисквалификации. Также в заявку не попал Джеред Боуэн, который восстанавливается после повреждения.

Уже с первых минут немецкий коллектив взял мяч под свой контроль и продемонстрировал кто здесь хозяин. По состоянию на тридцатую минуту "фармацевты" десять раз пробили по воротам, но всего трижды в створ. В середине тайма Гримальдо пробивал под правую стойку, но голкипер лондонцев в прыжке парировал этот удар. Также шикарную возможность забить имел Патрик Шик, но снова блестяще сыграл Фабьянский. Если бы не голкипер, то подопечные Хаби Алонсо уже обеспечили бы себе комфортное преимущество. Очень мощно и агрессивно играли хозяева, но довести свое преимущество до логического завершения не удавалось.

У гостей можно вспомнить разве что удар Кудуса, с которым без труда справился Коварж. Еще до перерыва предупреждение получил один из лидеров "Вест Хэма" Пакета, который будет пропускать игру в Лондоне. Как ни странно, но первый тайм завершился без голов. Футболисты "Байера" семнадцать раз пробили по воротам, а лондонцы - всего однажды. Подопечным Моеса очень повезло, что они не пропустили.

Сразу после перерыва характер игры не изменился. Хозяева зажимали своих соперников к собственной штрафной, но забить никак не удавалось. Гости без мяча играли по схеме 5-4-1. Игроки группы атаки лондонской команды также отрабатывали в защите. Следует отдать должное футболистам "Вест Хэма", которые пытались играть максимально внимательно и не проваливались.

Во второй половине встречи атакам хозяев не хватало эффективности, им было не так комфортно. Безусловно, в этом заслуга "молотобойцев", грамотно сбивавших темп матча. Ударов за двадцать минут второго тайма вообще не было. На 71-й минуте наконец-то проснулись хозяева. После шикарной передачи Гримальдо пробивал Шик, но снова свою блестящую реакцию показал Фабьянский.

На 83-й минуте стандарт помог хозяевам выйти вперед. Удар Бонифейса заблокировал защитник, но первым на мяче Хофманн, который мощно пробив в угол - 1:0. В компенсированное время после подачи Хофманна головой в угол ворот пробил Бонифейс – 2:0. Замены Алонсо сработали.

В итоге, игра завершилась заслуженной победой хозяев.

Лига Европы

1/4 финала. Первый матч

11 апреля, 22:00. "Бай-Арена" (Леверкузен)

"Байер" - "Вест Хэм" 2:0

Голы: Хофманн (83), Бонифейс (90+1)

"Байер": Коварж - Гримальдо, Тапсоба, Та, Станишич (Инкапье, 67) - Джака, Паласиос - Адли (Хофманн, 76), Вирц, Фримпонг (Телла, 67) - Шик (Бонифейс, 76)

"Вест Хэм": Фабьянский – Цоуфал, Мавропанос (Агерд, 87), Зума. Крессвелл – Ворд-Праус, Соучек, Эмерсон – Кудус (Джонсон, 87), Антонио, Пакета