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Вест Хэм – Байер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Вест Хэм - Байер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18 апреля ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Вест Хэм – Байер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: ФК Баєр

Новина українською

Завтра на "Олимпийском" стадионе в Лондоне сыграют второй матч четвертьфинала Лиги Европы между "Вест Хэмом" и "Байером". У подопечных Алонсо есть солидное преимущество, ведь в Леверкузене они выиграли - 2:0. Смогут ли лондонцы навязать борьбу новоиспеченному чемпиону Германии? Отметим, что "фармацевты" в нынешнем сезоне еще не проигрывали.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

Второй четвертьфинальный матч Лиги Европы между "Вест Хэмом" и "Байером" состоится в четверг, 18 апреля в 22:00. Смотрите прямую видеотрансляцию матча на телеканале Megogo Футбол 5.

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Трансляція матчу Вест Гем - Баєр
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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