Вест Хэм – Байер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Завтра на "Олимпийском" стадионе в Лондоне сыграют второй матч четвертьфинала Лиги Европы между "Вест Хэмом" и "Байером". У подопечных Алонсо есть солидное преимущество, ведь в Леверкузене они выиграли - 2:0. Смогут ли лондонцы навязать борьбу новоиспеченному чемпиону Германии? Отметим, что "фармацевты" в нынешнем сезоне еще не проигрывали.

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Второй четвертьфинальный матч Лиги Европы между "Вест Хэмом" и "Байером" состоится в четверг, 18 апреля в 22:00. Смотрите прямую видеотрансляцию матча на телеканале Megogo Футбол 5.