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Пиоли - о матче ЛЕ против Ромы: У нас есть потенциал для победы
Наставник Милана уверен в победе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался об ответном матче четвертьфинала Лиги Европы против "Ромы".
"Мы должны быть уверенными. Я верю, что у нас есть потенциал, чтобы сыграть великолепный матч и победить.
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Первый поединок уже не имеет значения, мы не можем просто сидеть и обдумывать его. Будет еще 95 минут, где нам придется приложить максимум усилий и много энергии, чтобы получить результат".
Напомним, что матч "Рома" - "Милан" состоится 18 апреля. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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