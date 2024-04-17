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Пиоли - о матче ЛЕ против Ромы: У нас есть потенциал для победы

Лига Европы
Обновлено

Наставник Милана уверен в победе

Пиоли - о матче ЛЕ против Ромы: У нас есть потенциал для победы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался об ответном матче четвертьфинала Лиги Европы против "Ромы".

"Мы должны быть уверенными. Я верю, что у нас есть потенциал, чтобы сыграть великолепный матч и победить.

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Первый поединок уже не имеет значения, мы не можем просто сидеть и обдумывать его. Будет еще 95 минут, где нам придется приложить максимум усилий и много энергии, чтобы получить результат".

Напомним, что матч "Рома" - "Милан" состоится 18 апреля. Старт - в 22:00 по киевскому времени.

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Стефано Пиоли Милан Рома
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Источник:
one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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