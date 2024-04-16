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Милан может уволить Пиоли уже на этой неделе - названы два матча, которые решат судьбу тренера

Италия

Решающая неделя для специалиста

Милан может уволить Пиоли уже на этой неделе - названы два матча, которые решат судьбу тренера

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли может потерять работу уже в ближайшие дни.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, итальянский специалист будет уволен в случае неудовлетворительных результатов в ответном матче с "Ромой" в Лиге Европы и в дерби против "Интера" в Серии А. Отмечается, что угроза увольнения Пиоли отпадёт в случае выхода команды в полуфинал Лиги Европы.

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Напомним, что первый матч 1/4 финала между "Миланом" и "Ромой" завершился победой римлян - 1:0. Ответная встреча между командами состоится в четверг, 18 апреля.

Контракт Пиоли с "россонери" рассчитан до конца июня 2025 года.

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Стефано Пиоли Милан Рома тренер
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Источник:
Gazzetta
Опубликовал: Александр Бураков
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