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Хаби Алонсо - о четвертьфинале ЛЕ: У нас есть отличная возможность провести классный сезон

Лига Европы
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Тренер рассказал о соперниках в Лиге Европы

Хаби Алонсо - о четвертьфинале ЛЕ: У нас есть отличная возможность провести классный сезон

Фото: bayer04.de

Новина українською

Наставник "Байера" Хаби Алонсо рассказал о предстоящем матче четвертьфинала Лиги Европы против "Вест Хэма".

"Когда ты приезжаешь в Англию, ты знаешь, что болельщики будут подталкивать свою команду к победе. Это будет напряженная атмосфера, это будет особенный вечер.

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Время пришло, поскольку у нас есть прекрасная возможность провести классный сезон. Пока что он является очень хорошим, но он может стать еще лучше".

Старт поединка "Вест Хэм" - "Байер" - 18 апреля в 22:00.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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