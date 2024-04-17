Хаби Алонсо - о четвертьфинале ЛЕ: У нас есть отличная возможность провести классный сезон

Наставник "Байера" Хаби Алонсо рассказал о предстоящем матче четвертьфинала Лиги Европы против "Вест Хэма".

"Когда ты приезжаешь в Англию, ты знаешь, что болельщики будут подталкивать свою команду к победе. Это будет напряженная атмосфера, это будет особенный вечер.

Время пришло, поскольку у нас есть прекрасная возможность провести классный сезон. Пока что он является очень хорошим, но он может стать еще лучше".