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Хаби Алонсо - о четвертьфинале ЛЕ: У нас есть отличная возможность провести классный сезон
Тренер рассказал о соперниках в Лиге Европы
Фото: bayer04.de
Наставник "Байера" Хаби Алонсо рассказал о предстоящем матче четвертьфинала Лиги Европы против "Вест Хэма".
"Когда ты приезжаешь в Англию, ты знаешь, что болельщики будут подталкивать свою команду к победе. Это будет напряженная атмосфера, это будет особенный вечер.
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Время пришло, поскольку у нас есть прекрасная возможность провести классный сезон. Пока что он является очень хорошим, но он может стать еще лучше".
Старт поединка "Вест Хэм" - "Байер" - 18 апреля в 22:00.
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Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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