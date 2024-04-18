Марсель - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Марсель" в рамках четвертьфинала Лиги Европы будет принимать "Бенфику" в рамках четвертьфинала Лиги Европы. Матч за выход в полуфинал пройдет на стадионе "Стад Велодром".

Анатолий Трубин отдыхал в прошлом матче "орлов". Ожидается появление в стартовой одиннадцатке.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 18 апреля.

-Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы MEGOGO, Футбол 6

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Марсель - Бенфіка Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотрите