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Марсель - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Результат первого матча 2:1 в пользу Бенфики
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Марсель" в рамках четвертьфинала Лиги Европы будет принимать "Бенфику" в рамках четвертьфинала Лиги Европы. Матч за выход в полуфинал пройдет на стадионе "Стад Велодром".
Анатолий Трубин отдыхал в прошлом матче "орлов". Ожидается появление в стартовой одиннадцатке.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 18 апреля.
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотрите
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