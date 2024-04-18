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Марсель - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
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Результат первого матча 2:1 в пользу Бенфики

Марсель - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Марсель" в рамках четвертьфинала Лиги Европы будет принимать "Бенфику" в рамках четвертьфинала Лиги Европы. Матч за выход в полуфинал пройдет на стадионе "Стад Велодром".

Анатолий Трубин отдыхал в прошлом матче "орлов". Ожидается появление в стартовой одиннадцатке.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 18 апреля.

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Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы MEGOGO, Футбол 6

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотрите

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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