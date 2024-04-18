Способен ли Ливерпуль на чудо в матче с Аталантой? Вспоминаем лучшие камбэки красных в еврокубках

18-го апреля "Аталанта" и "Ливерпуль" сойдутся в ответном матче ¼-й финала Лиги Европы. Ровно неделю назад "бергамаски" шокировали весь футбольный мир, когда сенсационно разгромили "мерсисайдцев" (0:3) на "Энфилде". После такого уверенного гандикапа обычно говорят, что дело уже решено, но на этот раз есть сразу несколько аргументов, которые сохраняют интригу... хоть и минимальную. Нет никакого сомнения, что подопечные Клоппа сегодня отдадут все свои силы в поединке на "Атлети Адзурри д'Италия", ведь они стремятся подарить своему тренеру шанс продолжить борьбу за евротрофей в его прощальном сезоне.

Но и это еще не все! Пожалуй, каждый футбольный фанат согласится с тем выражением, что крутые камбэки – в крови у "мерсисайдцев". Этот клуб уже не раз удивлял нас волевыми победами тогда, когда в "красных" уже никто не верил. В сегодняшнем материале мы собрали для вас несколько сумасшедших камбэков "Ливерпуля" во время выступлений в еврокубках.

"Ливерпуль" 3:1 "Олимпиакос" (первый матч – 0:1)

В этой подборке мы не будем вспоминать матч "Ливерпуля" против "Милана" в финале ЛЧ-2005. Само собой, этот камбэк является величайшим в истории Лиги Чемпионов, но за эти годы о нем уже сказано абсолютно все. Вы и так прекрасно помните феноменальную игру Джерарда, фейл Кака, который "очень вовремя" решил завязать шнурки на бутсах, сейвы Дудека и решающий пенальти от Андрея Шевченко. Но мало кто из футбольных фанатов знает, что этого захватывающего финала могло бы и не быть, если бы на стадии группового этапа "красные" не сотворили еще одно чудо. Именно благодаря волевой победе против "Олимпиакоса" "Ливерпуль" сумел все же запрыгнуть в 1/8-ю финала, а затем и выиграть тот розыгрыш турнира.

Перед последним матчем сразу три коллектива боролись за первые две ступеньки в группе. В параллельном матче "Монако" уверенно разгромил немотивированный "Депортиво" (5:0), благодаря чему "монегаски" с 12-ю очками в активе заняли первое место в квартете.

"Ливерпуль" же, перед очным матчем с "Олимпиакосом", имел семь очков, а греческая команда аж десять. Матч первого круга "красные" проиграли "0:1", поэтому для того, чтобы опередить конкурента, было мало просто победить с разницей в один мяч.

Критической ситуация стала на 27-й минуте, когда легендарный ветеран Ривалдо забил со штрафного. Первый тайм закончился со счетом "0:1", а это означало, что во втором "Ливерпуль" должен был забивать трижды.

Однако подопечные Бенитеса не просто не сдались, но и сразу после перерыва взялись за дело: уже на 47-й минуте Флоран Синама-Понголь отыграл один гол. Несмотря на незасчитанный гол Джеррарда, заполненные трибуны "Энфилда" не позволяли своим любимцам опустить руки и гнали "мерсисайдцев" вперед. Такой накал дал свои плоды на 80-й минуте – это Нил Меллор после серии рикошетов затолкал мяч в сетку.

Теперь "красные" вплотную приблизились к цели – один гол отделял их от плей-офф ЛЧ. Ну и кто же должен был взять на себя ответственность в такой момент? Само собой, Стивен Джеррард! Капитану "Ливерпуля" на 86-й минуте удался невероятный дальний удар слета! Такая фирменная пушка Стиви Джи не оставила никаких шансов Никополидису, а "Ливерпуль" в драматическом стиле все же вышел из группы. Ну а то, что произошло позже в плей-офф – стало одной из самых ярких страниц в истории клуба.

"Ливерпуль" 4:3 "Боруссия" (первый матч – 1:1)

Когда Юрген Клопп только возглавил "Ливерпуль", то его команде часто не хватало стабильности, но именно этот фактор и подарил нам кучу зрелищных и безумных поединков во время первых сезонов немецкого тренера на "Энфилде". Одним словом – рок-н-ролл!

Но в контексте нашей сегодняшней темы сразу вспоминается заруба против дортмундской "Боруссии" в ¼-й финала Лиги Европы, где "мерсисайдцы" встретились с бывшим клубом Юргена.

Первый матч (в Германии) завершился ничьей "1:1", поэтому на ответный матч "Ливерпуль" даже выходил в статусе фаворита. Однако уже с первых минут оборона "Ливерпуля" просто посыпалась. Несколько позиционных ошибок в защите привели к тому, что уже на девятой минуте "Боруссия" выигрывала "0:2".

В начале второго тайма Ориги отыграл один мяч, но почти сразу хозяева снова провалились позади, что позволило Ройсу забить третий гол своей команды. Теперь "красным" надо было забивать трижды, а времени оставалось немного – чуть больше, чем половина второго тайма. Камбэк тогда начали Коутиньо и Мамаду Сако. Благодаря их голам "Ливерпуль" сравнял счет и подарил надежду собственным фанам. Однако по правилу "выездного гола" дальше все равно проходили дортмундцы.

Героем Энфилда в тот вечер было суждено стать Деяну Ловрену, ведь именно хорват забил решающий гол в дополнительное время. Стоит отметить и ассистента – Милнера. Любимец ливерпульских фанатов классно открылся и выполнил точно подачу с фланга на Ловрена. Как результат, "Энфилд" сходит с ума от эйфории!

"Ливерпуль" 4:0 "Барселона" (первый матч – 0:3)

Ну, конечно, мы не смогли обойти и этот камбэк, который в свое время стал настоящим шоком для всего футбольного мира. Только представьте этот расклад: в первом матче "Барселона" разгромила "Ливерпуль" дома со счетом "3:0", в составе "каталонцев" зажигают Месси и Суарес, которые находятся в огненной форме, а у "Ливерпуля" на ответном матче еще отсутствуют лидеры атаки – Мохамед Салах и Роберто Фирмино.

Кто в таких условиях верил в англичан? Даже не все фанаты "красных" считали, что отыграться возможно. Яркой деталью того камбэка стала футболка, в которой на трибунах появился травмированный Салах. На ней была изображена надпись "Never Give Up" (никогда не сдавайся). После игры с "Барселоной" этот дизайн станет вирусным и разлетится по миру, но обо всем по порядку.

То, как мощно накачал эмоциями своих подопечных Клопп, сразу бросалось в глаза. Они буквально полетели вперед с первых секунд. Такие старания вылились в очень важный быстрый гол: уже на седьмой минуте отличился Ориги. После этого события главным действующим лицом стал Алисон, своими сейвами оставивший хозяев поля на плаву.

Во втором тайме повреждение получил еще и Робертсон. Казалось бы, это только усугубит ситуацию, но Вейналдум, заменивший шотландца, идеально вошел в игру, отличившись на 54-й и 56-й минутах.

После такого неожиданного дубля от нидерландца было не ясно, как будет развиваться игра. Возможно, "Ливерпуль" захочет успокоиться, а, возможно, продолжит держать свой бешеный темп в попытках решать все вопросы в основное время. Пока фанаты на трибунах и у экранов думали, что же будет происходить на поле, Трент Александер-Арнольд думал, как ему разыграть угловой, который станет самым узнаваемым в истории.

До сих пор не ясно, как игроки "Барсы" проспали стандарт в такой судьбоносный момент и каким образом Ориги и ТАА так быстро смогли почувствовать мысли друг друга, но факт остается фактом – "Ливерпуль" смог спастись после поражения "0:3" и пройти в финал, где Клопп завоюет свой первый великий титул во главе "мерсисайдцев".

Итак, только что мы убедились, что "Ливерпуль" умеет создавать беспрецедентные камбэки. Особенно, если речь идет о решающих играх еврокубков. Но сегодня "красные" будут лишены главного козыря, который они имели в вышеописанных поединках – волшебства "Энфилда". Сыграет ли это ключевую роль в этом противостоянии? Посмотрим сегодня в 22:00, но, возможно, в отсутствие магии родного стадиона, в дело сможет вмешаться магия прощального сезона Юргена Клоппа?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine