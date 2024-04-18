Шмидт о матче с Марселем: Мы должны сыграть очень хорошо в обеих играх, чтобы пройти в следующий раунд

Сегодня состоится ответный матч между "Марселем" и "Бенфикой" в рамках четвертьфинала Лиги Европы. В первом поединке в Лиссабоне минимальную победу одержала португальская команда. Тренер "орлов" Рогер Шмидт говорит, что его команде очень важно сыграть надежно в обороне.

"Эта игра будет сложной, потому что мы будем играть на их стадионе. Это разные вещи, и это часть раунда на вылет. Мы должны сыграть очень хорошо в обеих играх, чтобы пройти в следующий раунд. В четвертьфинале качество соперника всегда на самом высоком уровне, мы видели это в первом матче. Мы должны играть смело, верить в себя, уважать качество Марселя и, если мы сделаем все хорошо, мы верим, что у нас есть хорошие шансы на выход в полуфинал. Конечно, мы знаем, что если не пропустим, то пройдем в полуфинал. Это преимущество с первого матча, но наш стиль игры не сводится к тому, чтобы просто обороняться, или приехать сюда и защищать свои ворота. Играть в наш футбол, быть смелыми и верить в себя означает, что мы должны играть в атакующий футбол", - заявил Шмидт на предматчевой пресс-конференции.

Добавим, что победитель этой пары в полуфинале Лиги Европы встретится с победителем двухматчевого противостояния "Аталанта"-"Ливерпуль".