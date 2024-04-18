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Даниэле Де Росси об игре с Миланом: Мы будем стараться выиграть с самого начала
Между итальянскими клубами все решится в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня на "Стадио Олимпико" состоится второй матч 1/4 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Миланом". Несмотря на то, что россонери считались фаворитами в первой встрече, минимальную победу праздновали римляне. Тренер "волков" Даниэле Де Росси говорит, что шансы на проход в следующий раунд остаются равными.
"Цифры говорят, что они были лучше, карьера Пиоли показывает, что он лучше меня, но в первом матче мы были лучше. Для меня это все еще 50 на 50, а "Рома", которую вы не относите к лучшим командам Европы, дошла до 4 полуфиналов за последние 6 лет. В игре есть тысяча вещей, будь то тактические изменения тренеров или игра игроков. Эмоциональная часть будет играть свою роль, потому что это игроки, которые привыкли играть в этих кубках. Нам бы хорошо справиться со своим волнением. Мы будем стараться выиграть с самого начала, забитый гол для них будет тяжелым ударом", - говорит Даниэле Де Росси.
Также не обошли стороной ситуацию касаемо состояния здоровья Эвана Ндика.
"С ним все в порядке, и это самое главное. Я думаю, что каждый извлекает из этого те уроки, которые он хочет, если они есть. Мы получили комплименты за обычную вещь. Человек на электрокардиограмме сказал нам, что у него был сердечный приступ, поэтому когда есть такое сомнение, он не позволяет тебе продолжать. Из уважения ко всем не было возможности продолжать. Мы были очень едины в этом. Я поздравил ребят, не было ни одного, кто хотел бы продолжать играть. Приятно, что мы открыли себя как семью в эти моменты, а не только тогда, когда выигрываем игры", - заявил Даниэле Де Росси.
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