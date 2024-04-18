Аталанта - Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Аталанта" в прошлом поединке ошарашила не только "Ливерпуль", но и всю футбольную Европу. Возможно, проход итальянцев в этом противостоянии не произвел бы такого фурора, но поражение 0:3 на "Энфилде" – это невероятный провал команды Клоппа. Лишь второй раз в карьере немца в Англии его команда разгромно уступила дома (первый раз – против "Реала" 2:5) в еврокубках. Однако на этот раз хоть и минимальный, но все равно шанс на камбек.

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Лига Европы, 1/4 финала

Второй матч (результат первого поединка 0:3)

18 апреля, 22:00. "Джевисс Стедиум" (Бергамо)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

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