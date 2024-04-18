Лига Европы. Аталанта – Ливерпуль 0:1. Победа, которой недостаточно

Лига Европы, 1/4 финала

Второй матч (результат первого поединка 3:0)

"Джевисс Стедиум" (Бергамо)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Отыграться с 0:3 – не является чем-то историческим, а тем более, для "Ливерпуля". Однако это все равно было бы очень и очень значимым достижением. Гости очень резко начали, открыв счет. Но впоследствии "Аталанта" также взяла игру под контроль.

На шестой минуте мерсисайдцы заработали пенальти. Мяч после прострела Александера-Арнольда попал в руку Руджери. Вроде бы и не преднамеренная игра от футболиста “Аталанты”, но все-таки арбитр не ошибся: рука была в неестественном положении. Салах ударом с точки развел мяч и голкипера по углам.

На 12 минуте Муссо классно вмешался в резкую атаку гостей, которая должна была завершиться опасным ударом Диаса – мяч был перехвачен вратарем. А потом и вообще атаки "Ливерпуля" притихли. Не то чтобы "Аталанта" сильно угрожала воротам Алиссона, но и Муссо не приходилось серьезно вступать в игру практически до конца тайма.

Но на 39-й минуте гости все-таки создали момент. Салах ворвался сквозь защитников соперников и практически вышел один на один с голкипером. Спешил принять решение и попытался перекинуть голкипера. Не вышло.

Тяжело смотрелись команды во втором тайме. "Ливерпуль" не мог, "Аталанта" не хотела. Даже сразу тройная замена от Клоппа на 66 минуте не перегнула чашу весов на сторону английской команды. После перерыва Муссо дважды вступал в игру после не слишком опасных ударов.

Под конец матча "Аталанта" уже откровенно потягивала время. Но никто ее винить не будет, да и “Ливерпуль” просто мучился. Арбитр даже добавил всего три минуты ко второму тайму.

В полуфинале Лиги Европы бергамаски встретятся с победителем пары "Марсель" - "Бенфика". В любом случае команда, прошедшая "Ливерпуль", будет считаться фаворитом в этом противостоянии. На коллектив Гасперини теперь ложится больше ответственности.

"Аталанта" - "Ливерпуль" 0:1

Гол: Салах 7 (пен.)

Аталанта: Муссо – Дьимсити, Гин, Колашинац – Дзаппакоста, де Рон, Эдерсон (Пашалыч 75), Руджери – Копмайнерс – Миранчук (Лукман 79), Скамакка (де Кетеларе 75)

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд (Гомес 72), Конате, ван Дейк, Робертсон (Дэннс 79) – Собослай (Эллиот 66), Джонс, Макаллистер – Салах (Нуньес 66), Гакпо, Диас (Жота 66)

Предупреждения: Гин 43, Копмайнерс 77, Дзаппакоста 90+1 – Диас 43