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Определились все полуфиналисты Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Результат четвертьфиналов

Определились все полуфиналисты Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matteo Ciambelli/DeFodi Images

Новина українською

В четверг 18 апреля были сыграны ответные матчи четвертьфиналов Лиги Европы.

Матч "Аталанта" - "Ливерпуль" закончился с общим счетом 3:1. Итальянцы сенсационно переиграли англичан на "энфилде" со счетом 0:3, матч в Бергамо начался с голом Салаха с пенальти на седьмой минуте, больше голов не забивали.

Матч "Вест Хэм" - "Байер" закончился с общим счетом 1:3. "Леверкузенцы" на "Бай Арене" одержали победу над Англичанами со счетом 2:0. Матч в Англии сыграли в ничью 1:1.

Матч "Марсель" - "Бенфика" закончился с общим счетом 2:2, по пенальти французам удалось переиграть португальцев. Первый матч был сыгран в Португалии, где лиссабонцы смогли переиграть французов 2:1. Ответный матч на "Велодроме" "провансальцы" победили 1:0 и прошли по пенальти 4:2.

Матч "Рома" - "Милан" закончился с общим счетом 3:1. Первый матч на "Сан Сиро" закончился со счетом 1:0. Второй матч на "Стадио

Олимпик
Напомним, что победитель Лиги Европы, гарантирует себе путевку в Лигу Чемпионов сезона 2024/2025.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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